Η Υπηρεσία Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) συνέλαβε την Τρίτη ένα πεντάχρονο αγόρι από τη Μινεσότα καθώς επέστρεφε στο σπίτι του από το σχολείο και το μετέφερε μαζί με τον πατέρα του σε κέντρο κράτησης στο Τέξας, σύμφωνα με αξιωματούχους του σχολείου.

Ο Λίαμ Ράμος, μαθητής προσχολικής ηλικίας, και ο πατέρας του τέθηκαν υπό κράτηση ενώ βρίσκονταν στον δρόμο του σπιτιού τους, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη η προϊσταμένη της σχολικής περιφέρειας του Κολούμπια Χάιτς, προάστιο της Μινεάπολης. Ο Λίαμ, είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά της σχολικής περιφέρειας που έχουν συλληφθεί από πράκτορες της ICE κατά τη διάρκεια της εντατικοποίησης των ελέγχων της κυβέρνησης Τραμπ στην περιοχή τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με την περιφέρεια.

Ο Λίαμ και ο πατέρας του μόλις είχαν φτάσει στο σπίτι όταν συνελήφθησαν, σύμφωνα με τη Ζίνα Στένβικ, η οποία είπε ότι μετέβη στο σημείο μόλις ενημερώθηκε για τις συλλήψεις. Όταν έφτασε, το αυτοκίνητο του πατέρα ήταν ακόμη αναμμένο. Πατέρας και γιος είχαν ήδη συλληφθεί. Ένας πράκτορας είχε βγάλει τον 5χρονο Λίαμ από το αυτοκίνητο, τον οδήγησε μέχρι την εξώπορτα και του είπε να χτυπήσει την πόρτα ζητώντας να του ανοίξουν, «για να δουν αν υπήρχε κάποιος άλλος μέσα στο σπίτι – ουσιαστικά χρησιμοποιώντας ένα πεντάχρονο παιδί ως δόλωμα», ανέφερε η Στένβικ σε δήλωσή της.

Η Στένβικ ανέφερε ότι έξω από το σπίτι ήταν και ένας άλλος ενήλικας που ζούσε στη γειτονιά, ο οποίος παρακάλεσε να αναλάβει τη φροντίδα του Λίαμ ώστε να αποφύγει την κράτηση, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Λίαμ, μαθητής Γυμνασίου, επέστρεψε στο σπίτι 20 λεπτά αργότερα. Ο πατέρας του και ο αδελφός του απουσίαζαν, είπε η Στένβικ.

Ο Μαρκ Προκόσχ, δικηγόρος των Ράμος, ανέφερε ότι η οικογένεια βρίσκεται σε καθεστώς ασύλου, διαθέτει όλα τα έγγραφα που το αποδεικνύουν και εισήλθε στις ΗΠΑ από επίσημο σημείο διέλευσης.

«Η οικογένεια έκανε ό,τι έπρεπε, σύμφωνα με τους κανόνες», τόνισε. «Δεν ήρθαν εδώ παράνομα. Δεν είναι εγκληματίες». Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει διαταγή απέλασης εις βάρος τους.

Οι σχολικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα δύο φωτογραφίες από το περιστατικό: η μία δείχνει τον Λίαμ, με μπλε πλεκτό σκουφάκι, έξω από την πόρτα του σπιτιού του δίπλα σε έναν μασκοφόρο πράκτορα, και η άλλη να στέκεται δίπλα σε ένα αυτοκίνητο, ενώ ένας άνδρας κρατά το σακίδιό του.

«Γιατί να συλλάβεις ένα πεντάχρονο παιδί;», είπε η Στένβικ.

Η Τρίσια ΜακΛάφλιν, υφυπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι η ICE διεξήγαγε μια «στοχευμένη επιχείρηση» για τη σύλληψη του πατέρα του Λίαμ, τον οποίο χαρακτήρισε «παράνομο αλλοδαπό». «Η ICE ΔΕΝ είχε ως στόχο ένα παιδί», είπε. Η ΜακΛάφλιν ισχυρίστηκε επίσης ότι ο πατέρας «διέφυγε πεζός – εγκαταλείποντας το παιδί του», λέγοντας: «Για την ασφάλεια του παιδιού, ένας από τους αξιωματικούς της ICE παρέμεινε μαζί του, ενώ οι άλλοι συνέλαβαν τον πατέρα».

Η σχολική περιφέρεια έδωσε στη δημοσιότητα δήλωση της δασκάλας του Λίαμ, η οποία βρίσκεται σε σοκ: «Ο Λίαμ είναι ένα φωτεινό παιδί. Είναι τόσο ευγενικός και τρυφερός. Έρχεται κάθε μέρα στην τάξη και φωτίζει τον χώρο. Το μόνο που θέλω είναι να επιστρέψει εδώ και να είναι ασφαλής».

