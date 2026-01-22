Το πλαίσιο που παρουσίασε ο Ρούτε απηχούν τη δανέζικη πρόταση που βρίσκεται εδώ και καιρό στο τραπέζι: η Δανία διατηρεί την κυριαρχία, αλλά οι ΗΠΑ μπορούν να αυξήσουν τη στρατιωτική τους παρουσία.

Επικαλούμενο δύο πηγές που έχουν ενημερωθεί για την πρόταση Ρούτε, το Axios αποκαλύπτει σήμερα πως το πλαίσιο για τη Γροιλανδία που συζήτησαν την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ περιλαμβάνει την αρχή του σεβασμού της κυριαρχίας της Δανίας επί του νησιού.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένως, μεταξύ άλλων και νωρίτερα την Τετάρτη, ότι θα δεχόταν μόνο μια συμφωνία που θα έθετε τη Γροιλανδία υπό αμερικανικό έλεγχο.

Η συμφωνία που πρότεινε ο Ρούτε - για την οποία ο Τραμπ είπε ότι «μας δίνει όλα όσα χρειαζόμασταν» - δεν το κάνει αυτό.

Στην πολεμοχαρή ομιλία του στο Νταβός την Τετάρτη, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τη Γροιλανδία - αν και δεν θα χρησιμοποιούσαν βία για να την πάρουν. Κάλεσε σε άμεσες διαπραγματεύσεις, αφού πρώτα χαρακτήρισε «αδύναμη» τη Δανία και αγνώμονες τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Ο τόνος του Τραμπ ήταν αισθητά διαφορετικός πριν και μετά την μακρά συνάντησή του με τον Ρούτε, κατά την οποία ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ παρουσίασε το προτεινόμενο πλαίσιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει στην απειλή του να επιβάλει δασμούς σε οκτώ Ευρωπαίους συμμάχους την 1η Φεβρουαρίου, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι, αν επιτευχθεί συμφωνία με τους όρους που συζήτησαν ο ίδιος και ο Ρούτε, ολόκληρη η κρίση της Γροιλανδίας θα λάβει τέλος.

«Έχουμε διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας με σεβασμό προς τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, προς ολόκληρη την Αρκτική Περιοχή», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Όπως άφησε να εννοηθεί, οι δυτικοί σύμμαχοι στην Αρκτική θα μπορούσαν να διαμορφώσουν μια νέα συμφωνία, η οποία θα ικανοποιεί την επιθυμία του για ένα σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας «Golden Dome» επί της Γροιλανδίας, ανακόπτοντας τις φιλοδοξίες της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική.

Ερωτηθείς αργότερα από δημοσιογράφους αν η το νησί θα γίνει μέρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας: «Είναι η απόλυτα μακροπρόθεσμη συμφωνία [...] Είναι μια συμφωνία για πάντα».

Σε συνέντευξή του στο Fox News πάντως ο Μαρκ Ρούτε ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα του ποιος θα ελέγχει τη Γροιλανδία «δεν τέθηκε» στη συνάντηση.

Ο Ρούτε είπε ότι η πρόταση αφορούσε ολόκληρο το ΝΑΤΟ και ιδίως τους «επτά αρκτικούς συμμάχους», οι οποίοι θα έκαναν περισσότερα για την προστασία της περιοχής.

Δύο πηγές με γνώση της πρότασης του Ρούτε ανέφεραν ότι αυτή δεν περιλαμβάνει τη μεταβίβαση της συνολικής κυριαρχίας επί της Γροιλανδίας από τη Δανία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα πάντα με το Axios, το σχέδιο περιλαμβάνει την επικαιροποίηση της «Συμφωνίας Άμυνας της Γροιλανδίας» του 1951 μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας, η οποία επέτρεψε στις ΗΠΑ να κατασκευάσουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί και να θεσπίσουν «αμυντικές ζώνες» εάν το ΝΑΤΟ το έκρινε αναγκαίο.

Περιλαμβάνει επίσης ενότητες για την ενίσχυση της ασφάλειας στη Γροιλανδία και της δραστηριότητας του ΝΑΤΟ στην Αρκτική, καθώς και πρόσθετες εργασίες γύρω από τις πρώτες ύλες.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης διατύπωση για την τοποθέτηση του «Golden Dome» στη Γροιλανδία και για την αντιμετώπιση της «κακόβουλης εξωτερικής επιρροής» από τη Ρωσία και την Κίνα.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν πως «αν αυτή η συμφωνία προχωρήσει - και ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ αισιόδοξος ότι θα προχωρήσει - οι ΗΠΑ θα επιτύχουν όλους τους στρατηγικούς τους στόχους σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, με πολύ μικρό κόστος, για πάντα».

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είναι ο απόλυτος dealmaker. Καθώς οι λεπτομέρειες οριστικοποιούνται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, θα δημοσιοποιούνται αναλόγως», δήλωσε στο Axios η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ.

Οι ΗΠΑ αναμένεται τώρα να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου με τη Δανία και τη Γροιλανδία.