«Έxουμε διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας όσον αφορά τη Γροιλανδία» με τον Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε ο Τραμπ μέσω Truth Social.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα επιβάλει δασμούς, που είχε ανακοινώσει ως «αντίποινα» για τη μη στήριξη της απόπειράς του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Οι δασμοί είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ανέφερε ότι, βασιζόμενος σε μια «πολύ παραγωγική συνάντηση» με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, «έχουν διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας όσον αφορά τη Γροιλανδία. Αυτή η λύση, εάν ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις ΗΠΑ και όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ. Με βάση αυτή τη συμφωνία, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Διεξάγονται πρόσθετες συζητήσεις σχετικά με τον Χρυσό Θόλο όσον αφορά τη Γροιλανδία] ανέφερε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε πως «Θα διατεθούν περισσότερες πληροφορίες καθώς προχωρούν οι συζητήσεις. Ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και διάφοροι άλλοι, όπως απαιτείται, θα είναι υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις - Θα δίνουν απευθείας αναφορά σε μένα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Ο Λευκός Οίκος αναδημοσίευσε την ανάρτηση Τραμπ με μία φωτογραφία που φαίνεται να δείχνει τη Γροιλανδία με μία αμερικανική σημαία, πυροδοτώντας ξανά εικασίες και εντάσεις για την απόκτηση της, ειδικά σε ό,τι αφορά στο «πλαίσιο συμφωνίας» με τον Ρούτε που ανακοινώθηκε.

