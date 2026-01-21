Η αλήθεια του Ντόναλντ Τραμπ είναι διαφορετική από του υπόλοιπου κόσμου, προφανώς.

Τα βλέμματα σήμερα ήταν στραμμένα στην ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός και αυτός για μία ακόμα φορά δεν απογοήτευσε κανέναν.

Η ομιλία του Αμερικανού προέδρου ήταν γεμάτη από λάθη, ανιστόρητες αναφορές, ψέματα, υπερβολές και λάθη. Για την παγκόσμια ιστορία, τα οικονομικά, τη μετανάστευση, την Γροιλανδία και όχι μόνο Όλα τα είχε. Αυτά είναι τα 14 σημαντικότερα και η αλήθεια:

Άλλο Γροιλανδία άλλο Ισλανδία

Ο Τραμπ ανέφερε την Ισλανδία αρκετές φορές στο Νταβός, αλλά φαίνεται να την μπέρδεψε με τη Γροιλανδία, που θέλει να αποκτήσει με όποιον τρόπο, όπως λέει. «Στην Ισλανδία, μπορώ να σας πω ότι το χρηματιστήριο μας σημείωσε την πρώτη πτώση χθες λόγω της Ισλανδίας. Έτσι, η Ισλανδία μάς έχει ήδη κοστίσει πολλά χρήματα, αλλά αυτή η πτώση είναι ασήμαντη σε σύγκριση με την άνοδο που έχει σημειωθεί, και έχουμε ένα απίστευτο μέλλον».

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ μιλάει για την απόκτηση της Γροιλανδίας, αλλά δεν έχει πει τίποτα για την απόκτηση της Ισλανδίας. Παραδοσιακά, οι Ισλανδοί διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με τις ΗΠΑ που χρονολογούνται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η κυβέρνηση της Ισλανδίας κάλεσε αμερικανικά στρατεύματα στη χώρα. Το 1949, η Ισλανδία έγινε ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ, και το 1951, οι δύο χώρες υπέγραψαν μια διμερή αμυντική συμφωνία που ισχύει μέχρι σήμερα.

Το 2006, οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν τη μόνιμη παρουσία στρατευμάτων τους στην αεροπορική βάση Κέφλαβικ νότια του Ρέικιαβικ. Ισλανδοί πολίτες χειρίζονται πλέον βασικές αποστολές του ΝΑΤΟ, όπως η επιτήρηση υποβρυχίων και οι επιχειρήσεις σε τέσσερις τοποθεσίες ραντάρ στην περιφέρεια του έθνους. Η Ισλανδία καταβάλλει επίσης οικονομικές συνεισφορές στα ταμεία του ΝΑΤΟ και συνεισφέρει έναν μικρό αριθμό τεχνικού και διπλωματικού προσωπικού σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ.

Η επιλογή του Τραμπ για πρεσβευτή στην Ισλανδία, ο πρώην βουλευτής Μπίλι Λονγκ, Ρεπουμπλικάνος από το Μιζούρι, δέχτηκε κριτική όταν ακούστηκε να λέει ότι η Ισλανδία θα έπρεπε να γίνει η 52η πολιτεία των ΗΠΑ μετά τη Γροιλανδία και ότι θα υπηρετούσε ως κυβερνήτης. Αργότερα ζήτησε συγγνώμη αλλά οι Ισλανδοί ζητούν να μην γίνει αυτός ο πρέσβης των ΗΠΑ στο νησί.

Γροιλανδία - Δανία - Ιστορία: όλο λάθος

Ο Τραμπ από το βήμα στου Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός αφηγήθηκε την ιστορία των ΗΠΑ με τη Γροιλανδία και τη Δανία. Είπε ότι μετά τον Β' ΠΠ «δώσαμε πίσω τη Γροιλανδία στη Δανία».

Οι ειδικοί λένε ότι το καθεστώς της Γροιλανδίας ως τμήματος της Δανίας είναι ακλόνητο και ισχύει για περισσότερο από έναν αιώνα. Επειδή η Γροιλανδία δεν άνηκε ποτέ στις ΗΠΑ, δεν θα μπορούσαν ποτέ να την επιστρέψουν. Ο αποικισμός της Γροιλανδίας από τη Δανία χρονολογείται από το 1720. Το 1933, ένα διεθνές δικαστήριο διευθέτησε μια εδαφική διαφορά μεταξύ Δανίας και Νορβηγίας, αποφαινόμενο ότι από τον Ιούλιο του 1931, η Δανία «κατείχε έγκυρο τίτλο κυριαρχίας επί ολόκληρης της Γροιλανδίας». Ο Τραμπ έχει δίκιο μόνο στο ότι το 1940, μετά την εισβολή της Γερμανίας στη Δανία, οι ΗΠΑ ανέλαβαν την ευθύνη για την άμυνα της Γροιλανδίας και εγκαθίδρυσαν στρατιωτική παρουσία στο νησί, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα, αν και σε μειωμένο εύρος.

Μετά την έγκριση του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών το 1945, του ιδρυτικού εγγράφου του οργανισμού και της βάσης μεγάλου μέρους του διεθνούς δικαίου, η Δανία ενσωμάτωσε τη Γροιλανδία μέσω συνταγματικής τροποποίησης και της έδωσε εκπροσώπηση στο Δανέζικο Κοινοβούλιο το 1953. Η Δανία δήλωσε στα Ηνωμένα Έθνη ότι οποιοδήποτε καθεστώς αποικιακού τύπου είχε τερματιστεί και η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποδέχτηκε αυτήν την αλλαγή τον Νοέμβριο του 1954. Οι ΗΠΑ ψήφισαν υπέρ της αποδοχής του νέου καθεστώτος. Έκτοτε, η Γροιλανδία, σταδιακά αλλά σταθερά, κινείται προς μεγαλύτερη αυτονομία.

Οι πολιτικοί ακτιβιστές της Γροιλανδίας πέτυχαν την τοπική αυτοδιοίκηση το 1979, η οποία ίδρυσε το κοινοβούλιο της. Σήμερα, η Γροιλανδία είναι μια περιφέρεια εντός του κυρίαρχου κράτους της Δανίας,με δύο εκλεγμένους αντιπροσώπους στο κοινοβούλιο της Δανίας.

«Η Δανία δαπάνησε μόνο το 1% των 200 εκατ. δολ. που είχε δεσμευτεί για στρατιωτικές επενδύσεις στη Γροιλανδία»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «το 2019 η Δανία δήλωσε ότι θα δαπανήσει πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της άμυνας της Γροιλανδίας. Αλλά όπως γνωρίζετε, δαπάνησαν λιγότερο από το 1% αυτού του ποσού». Το 2019, η Δανία δεσμεύτηκε να επενδύσει περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτικές δαπάνες στη Γροιλανδία. Τότε, ο Τραμπ είχε μιλήσει για την επιθυμία του να αγοράσει την περιοχή. Ωστόσο, το 2024, δανέζικο Μέσο ανέφερε ότι η Δανία είχε δαπανήσει μόνο περίπου το 1% των χρημάτων.

Το 2025, εν μέσω νέων απειλών από τον Τραμπ για κατάληψη της Γροιλανδίας, το Reuters ανέφερε ότι ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρόελς Λουντ Πούλσεν, δήλωσε πως «έχουμε παραμελήσει για πολλά χρόνια να κάνουμε τις απαραίτητες επενδύσεις σε πλοία και αεροσκάφη που θα βοηθήσουν στην παρακολούθηση του βασιλείου μας, και αυτό προσπαθούμε τώρα να κάνουμε κάτι γι' αυτό». Τον Οκτώβριο, η κυβέρνηση της Δανίας δεσμεύτηκε να επενδύσει περίπου 4 δισ. δολάρια σε στρατιωτικές δαπάνες στη Γροιλανδία, σύμφωνα με το Reuters.

«Δεν έχουμε πάρει ποτέ τίποτα από το ΝΑΤΟ»

Αυτό είναι τελείως λάθος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας το 2024, «η μόνη φορά που το ΝΑΤΟ επικαλέστηκε το Άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσινγκτον ήταν όταν τρομοκράτες επιτέθηκαν στις ΗΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. Προσωπικό του ΝΑΤΟ πολέμησε και πέθανε στο πλευρό των αμερικανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν». Το βασικό κείμενο του Άρθρου 5 αναφέρει ότι «μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή περισσότερων» μελών του ΝΑΤΟ «θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων τους», με τα μέλη του ΝΑΤΟ να συμφωνούν να βοηθήσουν τα μέρη που έχουν δεχθεί επίθεση με «όποια ενέργεια κρίνουν απαραίτητη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ένοπλης βίας».

Το 2013 ότι η Διεθνής Δύναμη Βοήθειας για την Ασφάλεια υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ είχε ως αποστολή να αποτρέψει το Αφγανιστάν «από το να γίνει ξανά καταφύγιο για τρομοκράτες, να βοηθήσει στην παροχή ασφάλειας και να συμβάλει σε ένα καλύτερο μέλλον για τον αφγανικό λαό». Έξι μήνες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Μπαράκ Ομπάμα, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν αριθμούσαν 64.495. Ως αποτέλεσμα της «έκρηξης» που υποστήριξε ο Ομπάμα, ο αριθμός των συμμαχικών στρατευμάτων υπερδιπλασιάστηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2011, σε 132.457.

Σύμφωνα με τον ιστορικό Ντέιβιντ Μέρφι του Πανεπιστημίου Μέινουθ της Ιρλανδίας, τα δανέζικα στρατεύματα ήταν μεταξύ των κρατών του ΝΑΤΟ που υποστήριζαν την προσπάθεια των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν. Ο δανέζικος στρατός υπέστη 44 θανατηφόρες απώλειες, είπε ο Μέρφι, το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας κατά κεφαλήν μεταξύ των μελών του συνασπισμού. Άλλοι οκτώ Δανοί στρατιώτες πέθαναν στο Ιράκ.

«Οι εκλογές του 2020 ήταν "στημένες"»

Ο Τραμπ είπε ότι οι προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ του 2020 «ήταν στημένες εκλογές. Όλοι το γνωρίζουν τώρα αυτό». Ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε νόμιμα τις εκλογές. Ο τότε Γενικός Εισαγγελέας του Τραμπ, Μπιλ Μπαρ, έχει δηλώσει πως είπε στον πρόεδρο ότι οι δηλώσεις του για τις εκλογές ήταν «ανοησίες».

«Η Κίνα δεν έχει αιολικά πάρκα»

Ο Τραμπ είπε πως «Η Κίνα κατασκευάζει σχεδόν όλους τους ανεμόμυλους, και όμως, δεν μπόρεσα να βρω κανένα αιολικό πάρκο στην Κίνα».

Η Κίνα έχει περίπου το 44% της παγκόσμιας δυναμικότητας αιολικών πάρκων. Βρίσκεται στην 1η θέση της λίστας παγκοσμίως και έχει σχεδόν τριπλάσια από τις ΗΠΑ. Η Κίνα σχεδιάζει επίσης ή κατασκευάζει τη μεγαλύτερη δυνατότητα αιολικών πάρκων από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

«Τώρα εξορύσσουμε περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο από ποτέ, σχεδόν διπλάσιο»

Η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί, αλλά όχι σε αυτό το μέγεθος. Σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά δεδομένα από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο, η παραγωγή αργού πετρελαίου έχει αυξηθεί κατά περίπου 2,7% μεταξύ του 2025, υπό τον Τραμπ, και του 2024, επί προεδρίας Μπάιντεν. Την ίδια περίοδο η παραγωγή φυσικού αερίου έχει αυξηθεί κατά περίπου 3,6%. Τα στοιχεία για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2025 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

«Καταπολεμούμε την απάτη άνω των 19 δισ. δολαρίων που κλάπηκε από Σομαλούς ληστές»

Οι ποινικές κατηγορίες που έχουν κατατεθεί από το 2022 στη Μινεσότα δεν αντικατοπτρίζουν αυτό το ποσό, αλλά οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Δεκάδες κατηγορούμενοι έχουν κατηγορηθεί για σχέδια εξαπάτησης ομοσπονδιακών προγραμμάτων, που έχουν σχεδιαστεί για τη σίτιση παιδιών και τη στέγαση και εξυπηρέτηση ατόμων με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού.

Ο βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ, Τζο Τόμσον, ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο πρόσθετες κατηγορίες, λέγοντας ότι οι πάροχοι σε 14 κρατικά προγράμματα Medicaid «υψηλού κινδύνου», υπό κρατικό έλεγχο, είχαν χρεώσει 18 δισ. δολάρια από το 2018. Η πλειονότητα των κατηγορουμένων στις υποθέσεις είναι Σομαλοί. Οι περισσότεροι Σομαλοί στη Μινεσότα είναι πολίτες των ΗΠΑ, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποίησε την απάτη ως πρόσχημα για να αυξήσει τις επιχειρήσεις της ICE στην πολιτεία.

«Αν μπορούσαμε να μειώσουμε το 50% της απάτης, θα είχαμε έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό»

Αυτή η δήλωση είναι ψευδής. Η υψηλότερη εθνική εκτίμηση τοποθετεί τις απώλειες στις ΗΠΑ από απάτη στα 521 δισ. δολάρια. Ακόμα κι αν όλα αυτά μπορούσαν να ανακτηθούν, θα αντιστοιχούσαν σε λιγότερο από το ένα τρίτο του ελλείμματος του 2025, ύψους 1,775 τρισ. δολαρίων. Η ανάκτηση του μισού ποσού, όπως είπε ο Τραμπ, θα αντιστοιχούσε σε λιγότερο από το 1/6 του ελλείμματος του 2025.

«Το 2025 για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια, οι ΗΠΑ είχαν αντίστροφη μετανάστευση»

Μια ανάλυση του Ινστιτούτου Brookings, που δημοσιεύτηκε στις 13 Ιανουαρίου, εκτιμά ότι η καθαρή μετανάστευση, δηλαδή το πώς συγκρίνεται ο αριθμός των ατόμων που μεταναστεύουν στις ΗΠΑ με τον αριθμό όσων μετακομίζουν εκτός χώρας, ήταν κοντά στο μηδέν ή αρνητική το 2025. Η ανάλυση εκτίμησε επίσης ότι η τάση θα παραμείνει το 2026, προειδοποιώντας παράλληλα ότι «οι πρόσφατες μειώσεις στη διαφάνεια των δεδομένων καθιστούν τις εκτιμήσεις πιο αβέβαιες». Η τελευταία φορά που οι ΗΠΑ βίωσαν αρνητική καθαρή μετανάστευση ήταν πριν από πάνω από 85 χρόνια, κατά την περίοδο από το 1931 έως το 1940, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης.

«Σημαντικός παράγοντας στην αύξηση του κόστους στέγασης ήταν η μαζική εισβολή στα σύνορά μας»

Ο Τραμπ δεν πήγε τόσο μακριά όσο ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος δήλωσε τον Νοέμβριο ότι η στέγαση είναι ακριβή «επειδή πλημμυρίσαμε τη χώρα με 30 εκατομμύρια παράνομους μετανάστες» και λόγω έλλειψης στέγης αλλά τα στοιχεία δεν υποστηρίζουν την ιδέα ότι οι παράνομοι μετανάστες στη χώρα αποτελούν τον κύριο παράγοντα υψηλού κόστους στέγασης. Αντίθετα, οι ειδικοί επισημαίνουν την έλλειψη εκατομμυρίων κατοικιών που προκαλείται από χρόνια έλλειψη υποδομών, η απότομη αύξηση των επιτοκίων και η αυξημένη ζήτηση για κατοικίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας επιδείνωσαν το πρόβλημα.

«Η τιμή της βενζίνης είναι τώρα κάτω από 2,50 δολάρια το γαλόνι σε πολλές πολιτείες»

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτων, 10 πολιτείες έχουν μέσες τιμές βενζίνης κάτω από 2,50 δολάρια σήμερα. Ωστόσο ο Τραπ εσφαλμένα είπε ότι «πολλές πολιτείες έχουν τιμή 1,99 δολάρια». Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι ο Τραμπ μιλούσε για μεμονωμένα βενζινάδικα, μόνο ένα μικρό κλάσμα βενζινάδικων πωλεί βενζίνη τόσο φθηνά.

«Ο πληθωρισμός έχει ηττηθεί»

Ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση έχει μειωθεί από τον Ιανουάριο του 2025 αλλά μόνο ελαφρώς, από 3,0% σε 2,7%. Ο σημερινός ρυθμός πληθωρισμού είναι υψηλότερος από ό,τι ήταν για το μεγαλύτερο μέρος της πρώτης θητείας του Τραμπ και βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτό που ήταν για το μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου έτους διακυβέρνησης του Μπάιντεν. Εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από τον στόχο του 2% της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Και το διαμάντι: «διευθέτησα οκτώ πολέμους»

Όχι.

Ο Τραμπ είχε εμπλοκή σε εκεχειρίες που μείωσαν τις συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, Ινδίας και Πακιστάν, και Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν. Αυτές ήταν ως επί το πλείστον σταδιακές συμφωνίες, και ορισμένοι ηγέτες αμφισβητούν την έκταση του ρόλου του Τραμπ. Σε άλλες συγκρούσεις, η ειρήνη δεν έχει διατηρηθεί: Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - Ρουάντα, Καμπότζη - Ταϊλάνδη, Αίγυπτος - Αιθιοπία. Επίσης στην μόνιμη αναφορά του για το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπήρχε πιθανότητα για πόλεμο.

Με πληροφορίες του politifact/BBC/Guardian





