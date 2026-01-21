«Μπορείτε να πείτε ναι και θα σας είμαστε πολύ ευγνώμονες ή μπορείτε να πείτε όχι και θα το θυμόμαστε» τόνισε από το Νταβός ο Τραμπ.

Μια άκρως ανιστόρητη ομιλία πραγματοποίησε σήμερα, από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο την Γροιλανδία.

Αφού απείλησε ευθέως την Ευρώπη, λέγοντας ότι «μπορείτε να πείτε ναι και θα σας είμαστε πολύ ευγνώμονες ή μπορείτε να πείτε όχι και θα το θυμόμαστε» ο Τραμπ υπογράμμισε ότι «οι ΗΠΑ επέστρεψαν τη Γροιλανδία στη Δανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Αξίζει σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν ποτέ στην κατοχή τους την αυτόνομη περιοχή καθώς αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας εδώ και αιώνες κάτι που και οι ΗΠΑ έχουν αναγνωρίσει διεθνώς.

Ενώ, λοιπόν, οι ΗΠΑ όντως εγκατέστησαν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία (μέσω συμφωνίας ασφαλείας εν καιρώ πολέμου με τη Δανία) κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, δεν παραχώρησαν καμία πραγματική ιδιοκτησία. Μάλιστα, το 1946, ο τότε πρόεδρος Χάρι Τρούμαν υπέβαλε κρυφά πρόταση για την αγορά της Γροιλανδίας, αλλά τελικά απορρίφθηκε από τους Δανούς.

{https://www.youtube.com/watch?v=7dROvom5hVY}

Για τη Γροιλανδία

«Θέλετε να πω κάτι για τη Γροιλανδία;» είπε αστειευόμενος ο Τραμπ σημειώνοντας, στο ίδιο χιουμοριστικό τύπου ύφος, πως δεν είχε σκοπό να το κάνει. «Σέβομαι τρομερά τους Γροιλανδούς και του Δανούς αλλά κανένα μέλος του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να προστατεύσει τη Γροιλανδία όσο οι ισχυρές ΗΠΑ] είπε ο Τραμπ.

«Κάθε σύμμαχος του ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να είναι σε θέση να υπερασπιστεί το έδαφός του. Το γεγονός είναι ότι κανένα έθνος ή ομάδα εθνών δεν είναι σε θέση να ασφαλίσει τη Γροιλανδία εκτός από τις ΗΠΑ. Είμαστε μια μεγάλη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Στον Β ΠΠ η Δανία έπεσε στα χέρια της Γερμανίας μετά από έξι ώρες μάχης. Αναγκαστήκαμε να στείλουμε τις δικές μας δυνάμεις για να κρατήσουν την περιοχή της Γροιλανδίας, με μεγάλο κόστος και έξοδα δημιουργώντας στρατιωτικές βάσεις σε αυτό το «μεγάλο όμορφο κομμάτι πάγου».

Συνεχίζοντας με το γνωστό αλαζονικό και υπεροπτικό ύφος ο Τραμπ διαμήνυσε πως «Χωρίς εμάς, ίσως θα μιλούσατε γερμανικά και ιαπωνικά», είπε ο Τραμπ. «Στον Β' ΠΠ παλέψαμε για τη Δανία, σώσαμε τη Γροιλανδία και εμποδίσαμε τους εχθρούς να πατήσουν πόδι στο ημισφαίριο μας. Και όταν νικήσαμε, νικήσαμε πολύ γερά, δώσαμε πίσω τη Δανία στη Γροιλανδία. Τι ηλίθιοι που ήμασταν αλλά πόσο αχάριστοι είναι εκείνοι τώρα. Και τώρα η χώρα μας αντιμετωπίζει μεγαλύτερες απειλές» δήλωσε σε μία άκρως ανιστόρητη ομιλία του.

Επανέλαβε ακόμα ότι οι ΗΠΑ θέλουν τη Γροιλανδία για στρατηγικά διεθνείς και εθνικούς λόγους ασφαλείας, για το δυτικό ημισφαίριο, είναι το έδαφός μας. Είναι πιο σημαντικό τώρα.

«Δεν θα χρησιμοποιήσω βία»

«Δεν θα το κάνω, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία, αυτή ίσως είναι η σημαντικότερη δήλωσή μου» ξεκαθάρισε ο Τραμπ για τη Γροιλανδία από το Νταβός.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ως παγκόσμιος, παντοδύναμος ηγέτης και επισήμανε πως «οι ΗΠΑ δεν θα χρησιμοποιήσουν βία» για να καταλάβουν τη Γροιλανδία, παρά το γεγονός ότι δήλωσε ότι ο στρατός του θα είναι «ασταμάτητος». Οι ΗΠΑ «δεν ζήτησαν ποτέ τίποτα και δεν πήραμε ποτέ τίποτα». Πιθανότατα δεν θα πάρουμε τίποτα εκτός αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω υπερβολική δύναμη και βία», προσθέτει ο Τραμπ.

«Θα ήμασταν, ειλικρινά, ασταμάτητοι, αλλά δεν θα το κάνω αυτό» πρόσθεσε και είπε πως «όλοι θα ήταν ευγνώμονες για τη «μεγαλύτερη δήλωσή» του επειδή «ο κόσμος νόμιζε ότι θα χρησιμοποιούσα βία. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία, δεν θα χρησιμοποιήσω βία», τόνισε.

«Το μόνο που θέλουν οι ΗΠΑ είναι τη Γροιλανδία, Είμαστε πολύ πιο ισχυροί τώρα.Θα φέρουμε πολεμικά πλοία, 100 φορές πιο ισχυρά από εκείνα του Β'ΠΠ. Τι πήραμε από το ΝΑΤΟ; Τίποτα. εκτός από το να προστατεύσουμε την Ευρώπη από τη Ρωσία. Και τι πήραμε πίσω τίποτα. Και το μόνο που ζητάμε είναι την Γροιλανδία να πάρουμε τους τίτλους και την κατοχή γιατί χωρίς αυτό δεν μπορούμε να την υπερασπιστούμε. Το μόνο που ζητάμε είναι να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος τίτλου και ιδιοκτησίας, επειδή χρειάζεσαι την ιδιοκτησία για να υπερασπιστείς. Δεν μπορείς να υπερασπιστείς με μίσθωση», είπε ο Τραμπ.

«Ποιος στο καλό θέλει να υπερασπιστεί μια συμφωνία άδειας χρήσης ή μια μίσθωση, η οποία είναι ένα μεγάλο κομμάτι πάγου στη μέση του ωκεανού, όπου αν υπάρξει πόλεμος, μεγάλο μέρος της δράσης θα λάβει χώρα σε αυτό το κομμάτι πάγου. Σκεφτείτε το, αυτοί οι πύραυλοι θα πετούν ακριβώς πάνω από το κέντρο αυτού του κομματιού πάγου».

«Το μόνο που θέλουμε από τη Δανία είναι αυτή τη γη, για να χτίσουμε έναν Χρυσό Θόλο, να προστατεύσουμε, να υπερασπιστούμε τον Καναδά. Αυτό δεν θα αποτελούσε απειλή για το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Τραμπ για την προτεινόμενη απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ. «Αυτό θα ενίσχυε σημαντικά την ασφάλεια ολόκληρης της συμμαχίας, της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζονται πολύ άδικα από το ΝΑΤΟ», είπε.

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας πως οι ΗΠΑ επιδιώκουν «άμεσες διαπραγματεύσεις» για να συζητήσουν την απόκτηση της Γροιλανδίας. Το μόνο που ζητάμε είναι ένα κομμάτι πάγου. Είναι μια μικρή χάρη. Το ΝΑΤΟ δεν είναι εκεί για μας, δεν θα είναι εκεί για μας. Η Ισλανδία μας έχει κοστίσει ήδη πολλά χρήματα, σημείωσε σε μία απροσάρμοστη καταγγελία κατά της Ισλανδίας, ότι σε αυτήν οφείλεται η πτώση στο Χρηματιστήριο.

Ο Τραμπ είπε ακόμα ότι οι ΗΠΑ παίρνουν μόνο «θάνατο, αναταραχή και τεράστια ποσά που δίνονται σε ανθρώπους που δεν εκτιμούν αυτό που κάνουμε. «Μπορείτε να πείτε ναι και θα σας είμαστε πολύ ευγνώμονες ή μπορείτε να πείτε όχι και θα το θυμόμαστε» σημείωσε με απειλητικό ύφος ο Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Χλευασμοί κατά Μακρόν

«Τον είδα χθες με αυτά τα όμορφα γυαλιά, Μα τι στο καλό συνέβη;» είπε ο Τραμπ χλευάζοντας τον Γάλλο πρόεδρο, που φορούσε γυαλιά μετά από οφθαλμολογική πάθηση. «Τον συμπαθώ, μπορεί να είναι και τώρα εδώ μέσα στην αίθουσα. Μου αρέσει πραγματικά, είναι δύσκολο να το πιστέψω», είπε άκομψα αστειευόμενος ο Τραμπ, πριν αφηγηθεί πώς χρησιμοποίησε την απειλή δασμών για να πείσει τις ευρωπαϊκές χώρες να μειώσουν το κόστος των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι είπε στον Μακρόν να αυξήσει την τιμή των φαρμάκων και μετά μιμήθηκε την προφορά του Γάλλου προέδρου λέγοντας «όχι, όχι, όχι». Ωστόσο, ο Τραμπ είπε ότι διέταξε τον Μακρόν «να το κάνει γρήγορα» αλλιώς θα επιβάλλει στη Γαλλία δασμό 25% στα προϊόντα που πωλούνται στις ΗΠΑ και δασμό 100% στα γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες. «Όχι, όχι, Ντόναλντ, θα το κάνω», είπε ο Τραμπ ότι του απάντησε ο Μακρόν, μιμούμενος ξανά τον Γάλλο πρόεδρο.

Επίθεση και στα ελβετικά ρολόγια

Ο Τραμπ επιτέθηκε ακόμα και στην Ελβετία. «Φτιάχνουν υπέροχα ρολόγια στην Ελβετία αλλά δεν δίνουν τίποτα στις ΗΠΑ. Είπα ας βάλουμε 30% δασμούς να μας δώσουν κάτι πίσω. Μας χρωστάνε 40-41 δισ. ευρώ. Δεν είχα καταλάβει ότι είναι τόσο καλοί μόνο και μόνο εξαιτίας μας, επειδή δεν τους χρεώνουμε τίποτα. Φτιάχνουν υπέροχα ρολόγια, τα πουλάνε όλα εις βάρος μας. Ήρθαν από τη Rolex και με συνάντησαν. Συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν πολλά μέρη που κερδίζουν εις βάρος μας. Έξι - επτά μέρη και δεν θέλουν να με κοιτάξουν στα μάτια. Όλοι εκμεταλλεύονται τις ΗΠΑ. Κατάλαβα πως χωρίς εμάς η Ελβετία δεν είναι τίποτα, καμία χώρα, από όσες εκπροσωπούνται εδώ, δεν είναι τίποτα χωρίς τις ΗΠΑ. Η Ελβετία θα είχε καταστραφεί αλλά δεν το θέλω αυτό. Χωρίς εμάς οι χώρες δεν λειτουργούν, χωρίς τον στρατό μας οι χώρες θα έχουν απειλές» είπε ο Τραμπ και συνέχισε έναν παραληρηματικό λόγο για την υπεροχή των ΗΠΑ.

Για την Ουκρανία

Δεν εκτιμούν τι κάνουμε, μιλάω για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, πρέπει να δουλέψουν για την Ουκρανία, μας χωρίζει ένας υπέροχος ωκεανός, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δεν αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Είπε ότι έχει να κάνει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, «θέλει να κάνει μια συμφωνία» και πρόσθεσε πως πιστεύει ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι - τον οποίο θα συναντήσει αργότερα σήμερα στο Νταβός όπως είπε αν και πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είναι στο Κίεβο και όχι στην Ελβετία - θέλει επίσης να κάνει μια συμφωνία. «Πρέπει να σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο» είπε και επανέλαβε τις αμυντικές δαπάνες των χωρών για το ΝΑΤΟ. Καυχήθηκε ότι κατάφερε να αναγκάσει τις χώρας να πληρώνουν 5% όχι 2%.

{https://twitter.com/DigitalDaisyX/status/2013991066458865940}

«Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει, σε μία απίστευτη εποχή, αλλά πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, οι πρόγονοί μας δεν μπορούσαν καν να σκεφτούν αυτά που ζούμε σήμερα τα τρομερά πράγματα που γίνονται, με την AI, τα πάμε τόσο καλά. Είναι οι πρωτοπόροι που είναι σε αυτή την αίθουσα. Κάποιοι εδώ μέσα είσαι σπουδαίοι ηγέτες, πανέξυπνοι, αλλά πρέπει να σας προστατεύσουμε. Να υπερασπιστούμε το κοινό μας μέλλον. Είμαστε σε θέση να κάνουμε πράγματα που κανείς ποτέ δεν είχε φανταστεί. Συγχαίρω εσάς και τις επιτυχίες σας. Οι ΗΠΑ επέστρεψαν πιο ισχυρές από ποτέ. Τα λέμε, σας ευχαριστώ» είπε κλείνοντας ο Ντόναλντ Τραμπ.





