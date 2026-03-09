Η Ντακότα Τζόνσον σε μία σέξι φωτογράφιση για εσώρουχα.

Η Ντακότα Τζόνσον προχώρησε σε μία αποκαλυπτική και σέξι φωτογράφιση χωρίς εσώρουχα για τη νέα καμπάνια της Calvin Klein.

Στις φωτογραφίες που έχουν έρθει ήδη στη δημοσιότητα η γοητευτική σταρ, φαίνεται να ποζάρει τόπλες ή χωρίς το κάτω μέρος των εσωρούχων καλύπτοντας μέρη του σώματός της με ποικίλους τρόπους.

{https://x.com/PopBase/status/2030986471012815342}

{https://x.com/_filmcrave/status/2030988401621520825}

Είτε ξαπλωμένη πλάι στο νερό της πισίνας, είτε στον καθισμένη στον καναπέ, η Ντακότα Τζόνσον φαίνεται να ποζάρει με αυτοπεποίθηση στο φακό αναδεικνύοντας τη φυσική της κομψότητα.

{https://x.com/DailyMailCeleb/status/2030994948095426971}