Η Ντακότα Τζόνσον αποκάλυψε τι δεν αντέχει στους άνδρες.

Υπάρχει ένα πράγμα που η Ντακότα Τζόνσον δεν αντέχει με τίποτα στους άνδρες. Και με μια ματιά στα πόδια τους μπορεί να… φύγει τρέχοντας, σύμφωνα με την απάντησή της.

Η ηθοποιός απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις σε βίντεο που ανάρτησε η γερμανική Vogue και κατά τα λεγόμενά της ένα πράγμα δεν διαπραγματεύεται στους άνδρες. Όταν τη ρώτησε αν έχει «red flags», απάντησε αμέσως: «Άνδρες που φορούν σαγιονάρες δημοσίως. Τρέξε».

Στο ίδιο βίντεο, η Ντακότα Τζόνσον ρωτήθηκε εάν ροχαλίζει- «Δεν νομίζω, μόνο όταν τρώω γλουτένη» - και τι θα ήθελε να ξέρει ο κόσμος για εκείνη: «Λιγότερα».

Εξομολογήθηκε ότι μιλάει στον εαυτό της, όχι όμως για να τον επιβραβεύσει, αλλά συνήθως λέει «Είσαι ηλίθια». Σε άλλη ερώτηση, για το πού χαλάει πολλά λεφτά, δεν «μάσησε» τα λόγια της: «Πρόσφατα σε έναν γα@@@@νο εκπαιδευτή σκύλου, μεγάλη απάτη».

{https://www.youtube.com/watch?v=1GMHPa1qXI8}