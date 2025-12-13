«Να είστε σίγουροι ότι σε αυτή τη συζήτηση για το μέλλον του τόπου η "Εφημερίδα των Συντακτών" θα παραμείνει παρούσα. Πάντα με καθαρή ματιά, αντικειμενική κρίση και προοδευτικό ευρωπαϊκό πρόσημο…»

Υπογράφηκε χθες Παρασκευή η τελική συμφωνία μεταβίβασης του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που εκδίδει την «Εφημερίδα των Συντακτών» σε εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Μελισσανίδη.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, «κλείνει μια εποχή και ανοίγει μια καινούργια, με τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες, τον ίδιο προσανατολισμό. Η "ΕΦ.ΣΥΝ." θα συνεχίσει το έργο της με περισσότερη δύναμη, με περισσότερες δυνατότητες, πιο ισχυρή και πάντα πιστή στο αναγνωστικό της κοινό».

Στο πλαίσιο αυτό, η νέα ιδιοκτησία της εφημερίδας απευθύνει στους αναγνώστες της αλλά και στο ευρύ αναγνωστικό κοινό το παρακάτω μήνυμα:

«Προσηλωμένη αταλάντευτα στη βιωματική σχέση που έχει χτίσει με το αναγνωστικό της κοινό η "Εφημερίδα των Συντακτών" ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο. Οχι για να αλλάξει τον χαρακτήρα της, αλλά για να τον θωρακίσει. Οχι για να αλλοιώσει τη φυσιογνωμία της, αλλά για να διευρύνει την απήχησή της. Με πλήρη επίγνωση της ιστορικής διαδρομής του τόπου μας, συναίσθηση της σημερινής πραγματικότητας αλλά και ακηδεμόνευτη προσήλωση στην ανυπότακτη δημοσιογραφία που σφυρηλάτησε η θρυλική “Ελευθεροτυπία” και συνέχισε να τιμά με πείσμα και αφοσίωση η συλλογική προσπάθεια των εργαζόμενων όλα αυτά τα χρόνια.

»Σε μια εποχή που η δημοκρατία δοκιμάζεται διεθνώς, που οι πόλεμοι ξαναγράφουν σύνορα και συνειδήσεις, που ο παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός διευρύνει ανισότητες και αποσταθεροποιεί κοινωνίες, ο ρόλος μιας ανεξάρτητης προοδευτικής δημοσιογραφίας χωρίς εξαρτήσεις γίνεται ακόμη πιο κρίσιμος.

»Η ιστορική πορεία της εφημερίδας –από το ανήσυχο πνεύμα της "Ελευθεροτυπίας" μέχρι τη σύγχρονη δημοσιογραφική ματιά της "Εφ.Συν."– στηρίχθηκε σε έναν σαφή αξιακό προσανατολισμό: υπεράσπιση των ατομικών δικαιωμάτων, σεβασμό της διαφορετικότητας, αλληλεγγύη προς τους πιο αδύναμους, πίστη στη δημοκρατική νομιμότητα και φυσικά υπεράσπιση των δικαίων του έθνους και του λαού. Αυτές οι αρχές δεν ανασχεδιάζονται. Ούτε ανασκευάζονται. Αντίθετα, ενισχύονται ως απάντηση σε έναν κόσμο που γίνεται πιο αβέβαιος αλλά και ταυτόχρονα πιο απαιτητικός για τον καθημερινό άνθρωπο.

»Η "Εφημερίδα των Συντακτών" θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την πολυφωνία, να στέκεται δίπλα σε εκείνους που βρίσκονται στο περιθώριο, να ανοίγει τον δρόμο σε διαφορετικές σκέψεις, διαφορετικές ταυτότητες και ιδεολογικά ρεύματα.

»Η νέα ιδιοκτησιακή πραγματικότητα δεν έρχεται για να επιβάλει γραμμές, αλλά για να εξασφαλίσει ότι η εφημερίδα θα μπορέσει να συνεχίσει με σύγχρονα μέσα και βιώσιμη δομή αυτό που έκανε πάντα: Να ελέγχει την εξουσία, να προασπίζει τη δημοκρατία χωρίς αστερίσκους, να αναδεικνύει κοινωνικές πληγές, να προσφέρει βήμα και φωνή σε εκείνους που αδικούνται.

»Σε μια χώρα που αναζητά πυξίδα και προσανατολισμό, σε μια κοινωνία αποκαμωμένη από τις οικονομικές κρίσεις και τα πολιτικά αδιέξοδα, η ενημέρωση οφείλει να λειτουργεί και ως χορηγός ελπίδας. Οχι ψευδεπίγραφης, αλλά αυτής που γεννιέται όταν ανοίγουν δρόμοι για νέες πολιτικές προτάσεις, αξιόπιστες ηγεσίες και νέες δυνατότητες για να ξανακερδηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών. Να είστε σίγουροι ότι σε αυτή τη συζήτηση για το μέλλον του τόπου η “Εφημερίδα των Συντακτών” θα παραμείνει παρούσα. Πάντα με καθαρή ματιά, αντικειμενική κρίση και προοδευτικό ευρωπαϊκό πρόσημο…»

Η νέα ιδιοκτησία της "Εφ.Συν."».