Στη γιορτή της Εφημερίδας των Συντακτών!

Η Εφημερίδα των Συντακτών, γιόρτασε το βράδυ της Παρασκευής, τα 13 χρόνια ζωής με μια μεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο. Οι παρουσίες, πάρα πολλές, όπως εύκολα μπορείτε να φανταστείτε.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας. Λίγο αργότερα, έφτασε στον χώρο και ο Σωκράτης Φάμελλος, που κατευθύνθηκε στο τραπέζι όπου βρίσκονταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Και παρά το γεγονός ότι πέρασε από το τραπέζι που κάθονταν ο Αλ.Τσίπρας, δεν πήγε καν να τον χαιρετήσει! Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η κίνηση προκάλεσε ιδιαιτέρως άσχημη εντύπωση σε όσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ - και όχι μόνο - παρατήρησαν το τι συνέβη.

Ευτυχώς, δηλαδή, για το κόμμα, που έσπευσε ο Κώστας Ζαχαριάδης να του μιλήσει… «Αν είναι δυνατόν», σχολίαζαν απορημένοι.

Α.Γ.