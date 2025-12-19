Δεξίωση στο Ζάππειο για τα 13 χρόνια της ΕΦΣΥΝ.

Υπό νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς έχει περάσει η Εφημερίδα των Συντακτών και σήμερα σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση γιορτάζει 13 χρόνια από την κυκλοφορία της.

Η εκδήλωση γίνεται στην Αίγλη του Ζαππείου και ανάμεσα σε όσους έχουν δώσει το παρών είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Σωκράτης Φάμελλος, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Δείτε εικόνες

Προ ημερών υπεγράφη και η τελική συμφωνία μεταβίβασης του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που εκδίδει την ΕΦΣΥΝ σε εταιρεία συμφερόντων του Δημήτρη Μελισσανίδη με την εφημερίδα να αναφέρει: «Κλείνει μια εποχή και ανοίγει μια καινούργια, με τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες, τον ίδιο προσανατολισμό. Η ΕΦ.ΣΥΝ. θα συνεχίσει το έργο της με περισσότερη δύναμη, με περισσότερες δυνατότητες, πιο ισχυρή και πάντα πιστή στο αναγνωστικό της κοινό».