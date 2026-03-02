«Τα χωριστά ψηφοδέλτια είναι καταστροφή για το χώρο» αν γίνει το κόμμα Τσίπρα.

Θα κατεβεί τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές ως αυτόνομο κόμμα εφόσον ιδρυθεί κόμμα Τσίπρα;

Ναι, εφόσον δεν υπάρχει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είχε απαντήσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς πρόσφατα, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

«Οφείλω να τονίσω κάτι και να προειδοποιήσω προς πάσα κατεύθυνση: τα χωριστά ψηφοδέλτια είναι καταστροφή για το χώρο, δεν θα μας συγχωρήσει ο κόσμος της παράταξης μια τέτοια συμπεριφορά», ήταν η απάντηση του Κώστα Ζαχαριάδη, εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι διαχωριστικές γραμμές αρχίζουν σιγά σιγά να εμφανίζονται στην Κουμουνδούρου...

Β.Σκ.