Πότε θα πατήσει το κουμπί για την ανακοίνωση του νέου κόμματος- Τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ- Τι θα πράξει με τους βουλευτές- Τι οργανωτική μορφή θα έχει το κόμμα.

Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη συνάντηση της Επιτροπής Αυτοοργάνωσης Θεσσαλονίκης την προσεχή Παρασκευή, μια ημέρα πριν παρουσιάσει την «Ιθάκη» στην Κοζάνη, αποτελεί σαφές μήνυμα ότι είναι θέμα χρόνου η ίδρυση του νέου κόμματος.

Τα διλήμματα του Αλέξη Τσίπρα για το επόμενο διάστημα είναι ουκ ολίγα, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει να συγκροτήσει ένα κόμμα που όχι απλώς έρχεται να παραμείνει στην πολιτική ζωή της χώρας αλλά έρχεται για να διεκδικήσει αργότερα ή νωρίτερα την κυβερνητική εξουσία.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ; Ο Αλ. Τσίπρας έχει και σωστά ως στόχο πριν την ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου κόμματος να έχει ολοκληρωμένες θέσεις και ει δυνατόν ένα ισχυρό επιτελείο στενών συνεργατών που θα ενισχυθεί αργότερα. Το ερώτημα ωστόσο πότε θα ιδρυθεί το νέο κόμμα παραμένει- και δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει παρά μόνο ο ίδιος: Αμέσως μετά το Πάσχα ή το φθινόπωρο; Αυτοί που επιμένουν το φθινόπωρο εκτιμούν ότι η δυναμική του κόμματος θα διακοπεί αν η ίδρυσή του ανακοινωθεί μετά το Πάσχα καθώς θα ακολουθήσουν τα «μπάνια του λαού». Αντιθέτως, αυτοί που εκτιμούν ότι θα πρέπει η ίδρυσή του να ανακοινωθεί αμέσως μετά το Πάσχα θεωρούν πως όχι μόνο δεν θα ανασταλεί η δυναμική του νέου κόμματος από τις καλοκαιρινές διακοπές αλλά ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορέσει τον Σεπτέμβριο να συμμετάσχει ως αρχηγός πολιτικού κόμματος στην (τελευταία πριν τις εκλογές) ΔΕΘ, παρουσιάζοντας βασικές του προεκλογικές θέσεις και συγκρινόμενος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκτίμηση της στήλης; 60-40 υπέρ της ίδρυσης νέου κόμματος αμέσως μετά το Πάσχα.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ; Ένα μεγάλο ζητούμενο. Μια λογική λύση θα ήταν η αναστολή της λειτουργίας του ώστε απρόσκοπτα στελέχη και βουλευτές του να συμπορευτούν με το νέο κόμμα. Πρόσωπα όμως που εκτιμούν ότι δεν θα γίνουν δεκτά από τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο κόμμα, όπως πχ ο Παύλος Πολάκης ή ο Νίκος Παππάς, θα θελήσουν την κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές με την ελπίδα ότι θα πιάσει το εκλογικό όριο του 3% και θα μπει στη Βουλή. Μαζί τους και κάποια στελέχη της Κουμουνδούρου που εκτιμούν ότι αν πάνε στο νέο κόμμα πιθανόν δεν θα έχουν υψηλά αξιώματα που έχουν σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι πιθανότητες πάντως διεξαγωγής εκτάκτου Συνεδρίου που θα αποφάσιζε την μη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές δεν είναι λίγες.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΗΣΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΠΗΔΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ; Αν και ο Αλέξης Τσίπρας έχει ως θέση οι βουλευτές που θέλουν να ενταχθούν στο νέο κόμμα θα πρέπει να παραιτηθούν από το αξίωμά τους όπως έπραξε και ο ίδιος, ίσως τα πράγματα να γίνουν διαφορετικά. Και αυτό αν παραιτηθούν βουλευτές πχ του ΣΥΡΙΖΑ θα αντικατασταθούν από άλλους που πιθανόν να μην θελήσουν να πάνε στο νέο κόμμα και που θα πιέσουν για αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες.

ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΒΟΥΛΗ; Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Από τη στιγμή που ο ίδιος δεν είναι βουλευτής πώς θα συγκροτήσει Κοινοβουλευτική Ομάδα;

ΜΥΘΟΣ ΠΩΣ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΤΟ ...ΚΕΝΤΡΟ: Δεν σηκώνει σοβαρή κουβέντα η άποψη πως ο Αλέξης Τσίπρας έγινε ...κεντρώος γιατί στοχεύει σε κεντρώους ψηφοφόρους. Σε μια εποχή που το κέντρο δεν υπάρχει σε όλη της Ευρώπη, όπου και αυτή ακόμα η σοσιαλδημοκρατία συρρικνώνεται, θα ήταν αστείο ο πρώην πρωθυπουργός να εγκαταλείψει την ταυτότητά του παρά τα βήματα προσαρμογών που θα κάνει στο νέο περιβάλλον.