Σε εφαρμογή τέθηκε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου από την Εθνική Τράπεζα, με ανώτατη αποζημίωση που μπορεί να φτάσει έως και τις 300.000 ευρώ. Το πρόγραμμα, το οποίο θα παραμείνει ανοικτό για δηλώσεις συμμετοχής έως τις 13 Μαρτίου, απευθύνεται σε εργαζόμενους που πληρούν συγκεκριμένα ηλικιακά και υπηρεσιακά κριτήρια. Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον επτά ετών προϋπηρεσίας στην τράπεζα και η ηλικία των 45 ετών. Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τον αριθμό μισθών, οι οποίοι κλιμακώνονται ανάλογα με την ηλικία του εργαζομένου.

Για όσους βρίσκονται στο ηλικιακό εύρος 45 έως 49 ετών προβλέπονται αποδοχές που αντιστοιχούν σε 20 μισθούς, για τις ηλικίες 50 έως 54 ετών η αποζημίωση ανέρχεται σε 35 μισθούς, ενώ για εργαζόμενους ηλικίας 55 ετών και άνω φτάνει έως και τους 45 μισθούς.

Παράλληλα, το πρόγραμμα προβλέπει πρόσθετη ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επιλογής προγράμματος sabbatical διάρκειας τριών, πέντε ή επτά ετών, με τις μεγαλύτερες διάρκειες να αφορούν εργαζόμενους ειδικής μονάδας της τράπεζας. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, στόχος της εθελούσιας εξόδου είναι η περαιτέρω ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού και η προσαρμογή της Εθνικής Τράπεζας στις νέες συνθήκες της αγοράς.