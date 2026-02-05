Το βιβλίο προσφορών άνοιξε από το πρωί και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρό, καθώς οι προσφορές έχουν ήδη υπερβεί τα 4 δισ. ευρώ.

Στις αγορές με έκδοση perpetual ομολόγου Additional Tier I (AT1) βγαίνει σήμερα η Εθνική Τράπεζα, στοχεύοντας στην άντληση κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. ευρώ. Οι τίτλοι είναι αορίστου διάρκειας και περιλαμβάνουν δικαίωμα ανάκλησης (call option) από την τράπεζα μετά από πέντεμισι έτη.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε από το πρωί και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρό, καθώς οι προσφορές έχουν ήδη υπερβεί τα 4 δισ. ευρώ. Η έντονη ζήτηση ασκεί καθοδική πίεση στην τελική τιμολόγηση της έκδοσης.

Η προτεινόμενη έκδοση αξιολογήθηκε από τη Moody’s Ratings με Ba3 (hyb). Παράλληλα, ο οίκος προχώρησε σε αναβάθμιση του υφιστάμενου χρέους Tier 2 της Εθνικής Τράπεζας σε Baa3 από Ba1, καθώς και των αξιολογήσεων του προγράμματος MTN σε (P)Baa3 από (P)Ba1, αντανακλώντας τη βελτίωση του πιστωτικού προφίλ της τράπεζας.

Η Moody’s επιβεβαίωσε επίσης τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση Baa1 για τις καταθέσεις και το ανώτερο μη εξασφαλισμένο χρέος, την Baseline Credit Assessment (BCA) και την προσαρμοσμένη BCA στο επίπεδο baa3, καθώς και τις αξιολογήσεις Counterparty Risk Ratings σε Baa1/P-2 και τις Counterparty Risk Assessments σε Baa2(cr)/P-2(cr).

Επιβεβαιώθηκαν ακόμη οι βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων στο P-2, όπως και οι αξιολογήσεις των προγραμμάτων MTN για το ανώτερο μη εξασφαλισμένο χρέος στο (P)Baa1 και για το senior non-preferred στο (P)Baa3.

Η προοπτική (outlook) για το μακροπρόθεσμο ανώτερο μη εξασφαλισμένο χρέος και τις καταθέσεις της Εθνικής Τράπεζας παραμένει σταθερή, γεγονός που, σύμφωνα με τη Moody’s, αντανακλά την εκτίμηση για διατηρήσιμη πιστωτική ισχύ της τράπεζας στο προσεχές διάστημα.