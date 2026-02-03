Η νέα κάρτα έχει ετήσια συνδρομή 6 ευρώ, σύμφωνα με το τιμολόγιο που έχει αναρτημένο η Εθνική στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κίνηση της Εθνικής Τράπεζας, η οποία, όπως φαίνεται, ξεκινάει την αντικατάσταση των απλών Debit Mastercard καρτών με τη νέα χρεωστική κάρτα Dual Mastercard, που έχει μια ετήσια χρέωση 6 ευρώ, ενώ είναι ταυτόχρονα και πιστωτική.

Συγκεκριμένα, η επιστολή που στέλνει σε πελάτες και ήδη έχει γίνει θέμα στο ελληνικό internet αναφέρει:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η χρεωστική σας κάρτα Debit Mastercard με αριθμό xxx και ημερομηνία λήξης xxx θα αντικατασταθεί αυτόματα από νέα χρεωστική κάρτα Dual Mastercard διατηρώντας τον ίδιο αριθμό.

Η νέα σας κάρτα θα αποσταλεί ταχυδρομικά στην καταχωρημένη στα στοιχεία της τράπεζας διεύθυνση επικοινωνίας σας το επόμενο χρονικό διάστημα».

Η συγκεκριμένη κάρτα από τη μια είναι χρεωστική και από την άλλη είναι πιστωτική. Και ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει είτε τη μια είτε την άλλη δυνατότητα ή και τις δύο μαζί. Το θέμα, όμως, είναι ότι η εν λόγω κάρτα έχει ετήσια συνδρομή 6 ευρώ, σύμφωνα με το τιμολόγιο που έχει αναρτημένο η Εθνική στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Υπενθυμίζεται ότι για το εννεάμηνο του 2025, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική, Eurobank, Alpha, Πειραιώς) ανακοίνωσαν κέρδη ύψους 3,56 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το έτος που μας πέρασε θα φτάσουν συνολικά τα 4,7 με 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα με τη νέα πρακτική της Εθνικής για τις χρεωστικές κάρτες, οι τράπεζες Alphabank, Εθνική και Eurobank εφαρμόζουν χρεώσεις κάθε μήνα για τη διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών, που κυμαίνονται από 0,6 ευρώ έως 0,8 ευρώ για κάθε λογαριασμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η καταγγελία για την Εθνική Τράπεζα παίρνει τον δρόμο για τη Βουλή, καθώς 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής την κα Πόπη Τσαπανίδου, ζητούν απαντήσεις και την παρέμβαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά: «Η πρακτική αυτή εγείρει σοβαρά ζητήματα συμμόρφωσης με τις αρχές της διαφάνειας και της ενημερωμένης συγκατάθεσης του καταναλωτή, όπως αυτές απορρέουν από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών, καθώς και ζητήματα επαρκούς εποπτείας εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσαν 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία, σχετικά με τις σοβαρές καταγγελίες πολιτών για την πρακτική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος να εκδίδει και να αποστέλλει κάρτες τύπου Dual (χρεωστικές–πιστωτικές) χωρίς προηγούμενη, σαφή και ρητή συγκατάθεση των πελατών της.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, στο πλαίσιο αντικατάστασης υφιστάμενων χρεωστικών καρτών που δεν επιβαρύνονται με ετήσια συνδρομή, η Τράπεζα αποστέλλει κάρτες Dual με χρεωστικό–πιστωτικό χαρακτήρα και ετήσιες χρεώσεις, χωρίς οι πολίτες να έχουν υποβάλει αίτηση, να έχουν αποδεχθεί τους σχετικούς όρους ή να έχουν ενημερωθεί εγκαίρως. Οι πελάτες ενημερώνονται εκ των υστέρων, ενώ για να ακυρώσουν ένα προϊόν που ουδέποτε ζήτησαν, υποχρεώνονται σε χρονοβόρες και επιβαρυντικές διαδικασίες.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ επισημαίνουν ότι η πρακτική αυτή παραβιάζει βασικές αρχές διαφάνειας και συγκατάθεσης του καταναλωτή, εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας σε σχέση με το εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο προστασίας καταναλωτών και αναδεικνύει ελλείμματα εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Με την κοινοβουλευτική τους παρέμβαση ζητούν από την κυβέρνηση να τοποθετηθεί ξεκάθαρα ως προς τη νομιμότητα της έκδοσης τραπεζικών προϊόντων με πιστωτικό κόστος χωρίς ρητή αποδοχή, καθώς και ως προς την επιβολή ετήσιας συνδρομής για προϊόντα που δεν έχουν ζητηθεί από τους πολίτες. Παράλληλα, καλούν το Υπουργείο να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα τραπεζικό προϊόν με οικονομική ή πιστωτική επιβάρυνση δεν θα παρέχεται χωρίς προηγούμενη, ρητή και αποδεδειγμένη συναίνεση των πολιτών.

Αναλυτικά η ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Έκδοση χρεωστικών–πιστωτικών καρτών τύπου Dual χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση των πολιτών»

Σύμφωνα με πλήθος καταγγελιών πολιτών, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προχωρά το τελευταίο χρονικό διάστημα στην έκδοση και αποστολή καρτών τύπου Dual (χρεωστικής–πιστωτικής) προς πελάτες της, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε σαφής, πλήρης και εξατομικευμένη ενημέρωσή τους. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η εν λόγω έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο αντικατάστασης υφιστάμενων χρεωστικών καρτών των πελατών, που βρίσκονται πλησίον της ημερομηνίας λήξης τους και δεν επιβαρύνονται από ετήσια συνδρομή.

Επισημαίνεται ότι οι πελάτες της Τράπεζας δεν έχουν κληθεί να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους για την έκδοση της εν λόγω κάρτας, ούτε έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, ούτε έχουν αποδεχθεί όρους σύμβασης που αφορούν προϊόν καταναλωτικής πίστωσης. Παρ’ όλα αυτά, ενημερώνονται εκ των υστέρων για την έκδοση της Dual κάρτας, αφού η σχετική απόφαση έχει ήδη ληφθεί και υλοποιηθεί μονομερώς από τη διοίκηση της Τράπεζας, γεγονός που τους φέρνει προ τετελεσμένων αποφάσεων.

Ιδιαίτερα προβληματικό είναι το γεγονός ότι, ενώ η έκδοση της κάρτας πραγματοποιείται χωρίς τη συναίνεση των πελατών, οι ίδιοι υποχρεώνονται στη συνέχεια να προβούν σε ενέργειες ακύρωσης, να απευθυνθούν σε καταστήματα ή τηλεφωνικά κέντρα και να αναμένουν νέες επανεκδόσεις καρτών, υφιστάμενοι σημαντική διοικητική και πρακτική ταλαιπωρία για ένα προϊόν το οποίο ουδέποτε ζήτησαν.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη Dual κάρτα επιβαρύνεται με ετήσια συνδρομή και λοιπές χρεώσεις, γεγονός που συνεπάγεται άμεση οικονομική επιβάρυνση των πολιτών για τραπεζικό προϊόν που δεν επέλεξαν, δεν αιτήθηκαν και για το οποίο δεν παρείχαν ρητή συναίνεση.

Η πρακτική αυτή εγείρει σοβαρά ζητήματα συμμόρφωσης με τις αρχές της διαφάνειας και της ενημερωμένης συγκατάθεσης του καταναλωτή, όπως αυτές απορρέουν από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών, καθώς και ζητήματα επαρκούς εποπτείας εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η επιβολή τραπεζικών προϊόντων με οικονομικό κόστος χωρίς προηγούμενο ρητό opt-in των πολιτών πλήττει την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τα όρια της μονομερούς εμπορικής πολιτικής των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Με βάση τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Έχει λάβει γνώση το Υπουργείο των καταγγελιών πολιτών σχετικά με την έκδοση καρτών Dual από την Εθνική Τράπεζα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεσή τους;

2. Πώς αξιολογείται το γεγονός ότι οι πελάτες της Τράπεζας τίθενται προ τετελεσμένων αποφάσεων της διοίκησης, χωρίς ουσιαστική δυνατότητα επιλογής;

3. Θεωρεί το Υπουργείο σύμφωνη με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο την έκδοση τραπεζικού προϊόντος που ενσωματώνει πιστωτικό χαρακτήρα χωρίς προηγούμενη ρητή αποδοχή του καταναλωτή;

4. Είναι νόμιμη και θεμιτή η επιβολή ετήσιας συνδρομής για τραπεζικό προϊόν που εκδόθηκε χωρίς αίτηση και χωρίς συναίνεση του πελάτη;

5. Προτίθεται το Υπουργείο να ζητήσει από την Τράπεζα της Ελλάδος τη διερεύνηση της συγκεκριμένης πρακτικής;

6. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα τραπεζικό προϊόν με οικονομικό ή πιστωτικό κόστος δεν θα παρέχεται στους πολίτες χωρίς προηγούμενη, ρητή και αποδεδειγμένη συγκατάθεσή τους;

Οι Ερωτώντες/ώσες Βουλευτές

Τσαπανίδου Παρθένα (Πόπη)

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπαηλιού Γεώργιος

Ψυχογιός Γεώργιος