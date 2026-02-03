Ο γραμματέας του «Κόσμος» διατηρούσε πάντα και εξακολουθεί να διατηρεί άριστη σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό.

Πρόσωπα τα οποία σηματοδοτούν πολλά για το εγγύς μέλλον και το πως σκοπεύει ο Αλέξης Τσίπρας να στελεχώσει το νέο του πολιτικό εγχείρημα, θα βρεθούν στο πάνελ της παρουσίασης της «Ιθάκης», το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στα Ιωάννινα.

Η παρουσία που, προφανώς, ξεχωρίζει, είναι εκείνη του Πέτρου Κόκκαλη. Ο γραμματέας του «Κόσμος» και πρώην ευρωβουλευτής, διατηρούσε πάντα και εξακολουθεί να διατηρεί άριστη σχέση με τον πρώην πρωθυπουργού. Παράλληλα, γίνεται σαφές ότι είναι το πρόσωπο που συνδέει τον Αλέξη Τσίπρα με τον «πράσινο» και Οικολογικό χώρο.

Από εκεί και πέρα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να περάσει απαρατήρητη η συμμετοχή του Γιώργου Μπουλμπασάκου, που αποχώρησε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ – ως στέλεχος της Ανανεωτικής Αριστερά. Ο πρώην γραμματέας του τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ, σηματοδοτεί την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να επεκτείνει την επιρροή του και στη Σοσιαλδημοκρατία.

Στο πάνελ θα βρίσκεται ο διευθυντής του γραφείου του πρώην πρωθυπουργού και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Μιχάλης Καλογήρου και η γνωστή ηθοποιός, Μαρία Κατοσυλίδη, η οποία κατάγεται από τα Ιωάννινα.

Έντονο «άρωμα» Ηπείρου θα έχει και ο συντονισμός της συζήτησης, καθώς θα τον αναλάβουν ο αρτινός δημοσιογράφος του «Βήματος», Άρης Ραβανός και η γιαννιώτισσα δημοσιογράφος του In.gr, Όλγα Στέφου.