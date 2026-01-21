Το αρχικό σχέδιο για 4 πρώην ΣΥΡΙΖΑ, 2 από ΠΑΣΟΚ και 4 νέους, αλλάζει σε 4 πρώην ΣΥΡΙΖΑ, 3 ΠΑΣΟΚ και 3 νέους- Στα Γιάννενα η νέα παρουσίαση της «Ιθάκης».

Μεγάλη ικανοποίηση επικρατεί στην Αμαλίας για την αποδοχή που βρίσκει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα από στελέχη και φίλους που κινούνται στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που δείχνει πως υπάρχει έδαφος για μεγαλύτερα ανοίγματα και συνεργασία με στελέχη που κινούνται στις παρυφές -και όχι μόνο- της Χαριλάου Τρικούπη.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Αλέξης Τσίπρας ,που αρχικά σχεδίαζε για το νέο κόμμα το ...σύστημα 4-2-4 (4 πρώην ΣΥΡΙΖΑ, 2 από ΠΑΣΟΚ και 4 νέους) ,σκέφτεται να αλλάξει το σύστημα σε ...4-3-3: Τα 4 μέλη και ψηφοφόροι του νέου κόμματος να προέρχονται δηλαδή από τον χώρο του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, 3 από το ΠΑΣΟΚ και 3 νέα πρόσωπα.

Η παρουσία νυν και πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη δημιούργησε προσδοκίες για μεγαλύτερη προσέλκυση τέτοιων προσώπων που προφανώς έχουν να προσφέρουν πολλά στο νέο κόμμα. Τα νυν και πρώην «πράσινα» στελέχη αναμένεται να δώσουν το παρόν και σε άλλες παρουσιάσεις του βιβλίου. Η επόμενη παρουσίαση μάλιστα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα Γιάννενα, χωρίς ακόμα να έχει οριστικοποιηθεί ο ακριβής χρόνος.

Απαρατήρητο επίσης δεν πέρασε σε στελέχη της Κουμουνδούρου ότι από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας δεν αναφέρθηκε σε καμία περίπτωση αρνητικά στον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός ναι μεν επιθυμεί να δώσει καθαρό στίγμα για το κόμμα που δημιουργεί, σε καμία περίπτωση όμως δεν πρόκειται να τραυματίσει στελέχη από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ -σε όλες του τις εκφάνσεις- που θα ενταχθούν στο νέο φορέα όταν αυτός θα ανακοινωθεί.

Όσον αφορά το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, η Αμαλίας παρατηρεί με ενδιαφέρον τις τελευταίες εξελίξεις θεωρώντας ότι δικαιώνεται που δεν συνδέει το σχεδιασμό της με τη βιαστική όντως απόφαση της «μητέρας των Τεμπών» να επισπεύσει την ίδρυση νέου κόμματος, αλλά να επιμείνει πως εκείνο που προηγείται είναι η διαμόρφωση εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης. Και σε αυτό θα επιμείνει ο Αλέξης Τσίπρας.