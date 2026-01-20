Εντείνει τις παρεμβάσεις του ο πρώην γενικός γραμματέας της κυβέρνησης - Γιατί προειδοποιεί για κίνδυνο ακυβερνησίας και ανεβάζει τον πήχη στον Μητσοτάκη- Η κριτική στον Βενιζέλο.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ποτέ δεν έκρυψε πως αποσύρθηκε από την πολιτική ζωή και τις παρεμβάσεις του στα εσωτερικά πεπραγμένα της ΝΔ, παρά την απομάκρυνσή του από τη θέση του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών.

Αντιθέτως, στο παρασκήνιο υπήρξε ιδιαίτερα κινητικός ιδίως ως προς τα νεοδημοκρατικά πεπραγμένα, με αποκορύφωμα το Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ και τις προσυνεδριακές διαδικασίες της ΝΔ, όπου «εξασφάλισε» έναν πολύ υψηλό αριθμό συνέδρων, με αναφορά στον ίδιο. Το δε γραφείο του στο Κολωνάκι αποτελεί κέντρο συναντήσεών του ακόμα και με υπουργούς σε κρίσιμους τομείς, ενώ τελευταία καλείται επισήμως και παραβρίσκεται σε εκδηλώσεις οργανώσεων της ΝΔ, κοπή πίτας κλπ.

Τώρα, όπως πληροφορούμαστε, ο Γρ. Δημητριάδης αποφάσισε να παρεμβαίνει και δημοσίως στις εξελίξεις.

Το άρθρο του στην Athens Voice, μάλιστα, που αναδημοσιεύτηκε από την εφημερίδα «Μανιφέστο», αποτελεί την αρχή, καθώς σε τακτά χρονικά διαστήματα αποφάσισε να αρθρογραφεί, παρεμβαίνοντας ευθέως στις πολιτικές εξελίξεις.

Με το άρθρο του ο πρώην γενικός γραμματέας πρωθυπουργού:

-Ανεβάζει τον πήχη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη επιχειρηματολογώντας υπέρ της ανάγκης αυτοδυναμιών και εναντίον των κυβερνήσεων συνεργασίας, ιδίως -όπως αναφέρει- με την κουλτούρα που υπάρχει στην Ελλάδα. Στο τέλος του άρθρου μάλιστα επικαλείται με νόημα μια φράση του Σαρλ ντε Γκολ: «Η εξουσία δεν μοιράζεται. Ασκείται».

-Ασκεί ευθέως και εμμέσως σκληρή κριτική στον Ευάγγελο Βενιζέλο για τη διαπίστωσή του πως η χώρα δεν είναι διακυβερνήσιμη, ενώ τονίζει πως «από πουθενά δεν προκύπτει ότι το «τέλος της αυτοδυναμίας» είναι ιστορική νομοτέλεια».

Ενδιαφέρον έχει πώς μέσα από τις παρεμβάσεις του ο Γρηγόρης Δημητριάδης θα κλιμακώσει και θα αποκαλύψει τη στρατηγική του. Οι πληροφορίες άλλωστε επιμένουν πως θα αρθρογραφεί το πρώτο διάστημα κάθε τρεις εβομάδες, ίσως και δυο φορές το μήνα...