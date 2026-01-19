Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ξεκάθαρα πως δουλεύει «εντατικά και μεθοδικά το σχέδιο» για να υπάρχει ένα «συνεκτικό προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης» και όχι «βιαστικά και πρόχειρα».

Μεγάλη ικανοποίηση επικρατεί στο «στρατηγείο» του Αλέξη Τσίπρα μετά την εκδήλωση για την παρουσίαση της «Ιθάκης», στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκτιμούν ότι τα μηνύματα που έστειλε από το «Ολύμπιον» ήταν ξεκάθαρα και διέψευσαν πλήρως τις «Κασσάνδρες», που βιάστηκαν να προβλέψουν την «άτακτη υποχώρηση» του.

Πλέον, κατέστη σαφές ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα πορευτεί τον δικό του δρόμο, με το σχέδιο που έχει ήδη καταρτίσει και χωρίς να επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες ή τα σχέδια για τη δημιουργία νέων κομμάτων.

«Το ταξίδι ξανάρχισε»

Τις προηγούμενες ημέρες, από δημοσιεύματα κυρίως, είχε προκύψει μια παραφιλολογία ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα «παγώσει» τη δημιουργία του δικού του, νέου πολιτικού κόμματος. Ο λόγος, σύμφωνα πάντα με όσους διακινούσαν το εν λόγω σενάριο, ήταν η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού ότι έχει στα «σκαριά» το δικό της κόμμα.

Αυτός ήταν και ο λόγος που οι υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα, περίμεναν το Σάββατο ένα «νεύμα» του. Και εκείνος φρόντισε να βάλει τέλος σε αυτή την παραφιλολογία, «ανακουφίζοντας» τους εκείνους τους πολίτες που στο πρόσωπό του βλέπουν τον πολιτικό που μπορεί να εκφράσει τη λεγόμενη προοδευτική παράταξη, στο σύνολο της.

Ο πρώην πρωθυπουργός, δήλωσε ξεκάθαρα πως δουλεύει «εντατικά και μεθοδικά το σχέδιο» για να υπάρχει ένα «συνεκτικό προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης» και όχι «βιαστικά και πρόχειρα». Και για να είναι απόλυτα σαφής και να μην υπάρχουν «παρεξηγήσεις», φρόντισε να κλείσει την ομιλία του με τη φράση «το ταξίδι ξανάρχισε».

Συνομιλητές του, πάντως, θεωρούν πως αυτή η φημολογία προκλήθηκε από το γεγονός πως ορισμένοι κύκλοι «μεταφράζουν» τις κινήσεις του κ.Τσίπρα, χωρίς να ακούν αυτά που πραγματικά λέει στις δημόσιες παρεμβάσεις του. Επομένως, τα ίδια πρόσωπα επιμένουν ότι ο σχεδιασμός του προχωράει σύμφωνα ακριβώς με το χρονοδιάγραμμα που έχει στο μυαλό του.

Στενό «πρέσινγκ» σε Μητσοτάκη

Και αφού διέλυσε την παραφιλολογία σχετικά με τις προθέσεις του, ο πρώην πρωθυπουργός έδειξε ξεκάθαρα ότι ο πολιτικός του αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λένε πρόσωπα που έχουν επαφή με τη λεωφόρο Αμαλίας. Το «πρεσάρισμα» σε όλα τα μέτωπα, αναφέρουν πως ήταν ασφυκτικό.

Και εφ’ όλης της ύλης, καθώς στις τρεις παρεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει τις τελευταίες 45 ημέρες, έχει επιτεθεί εναντίον του πρωθυπουργού για το σύνολο της πολιτικής του. Για τη στάση του στα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική, για την οικονομία και την ακρίβεια, την κοινωνική πολιτική, το κράτος και το Κράτος Δικαίου, τη διαφθορά, αλλά και για το αγροτικό ζήτημα.

Μάλιστα, ισχυρίζονται ότι αυτό είναι το μοτίβο που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα, με στόχο να αναδείξει πως υπάρχει εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, με στόχο να παρουσιαστεί στην κοινωνία.