Ολομέτωπη επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, «εκτός έδρας», μέσα στη «γαλάζια» Θεσσαλονίκη, ετοιμάζεται να εξαπολύσει σήμερα, στις 12.00, κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», ο Αλέξης Τσίπρας, τοποθετώντας στο επίκεντρο της κριτικής του το λεγόμενο «επιτελικό κράτος».

Την ίδια στιγμή, είναι δεδομένο ότι οι υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού θα αναμένουν ένα «νεύμα» του για το «αύριο» ολόκληρης της προοδευτικής παράταξης, το οποίο οι ίδιοι θεωρούν πως είναι άμεσα συνδεδεμένο με το πρόσωπο του.

Είναι δεδομένο, πάντως, πως θα υπάρχει το «περίγραμμα» της πρότασης του για μια κυβερνώσα προοδευτική πρόταση, θέτοντας στο τραπέζι για τις ρήξεις που θα πρέπει να γίνουν ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

«Φουλ» επίθεση με επίκεντρο το κράτος

Σε κάθε του παρέμβαση με αφορμή τις παρουσιάσεις του βιβλίου του, ο Αλέξης Τσίπρας στρέφει τα πυρά του εναντίον της κυβέρνησης, βάλλοντας ανοιχτά εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάζει. Τόσο στο «Παλλάς», όσο και στην Πάτρα, από το στόμα του πρώην πρωθυπουργού δεν ακούστηκε ούτε μια φορά το όνομα «Μητσοτάκης».

Θα έχει ενδιαφέρον το αν θα συνεχίσει το ίδιο μοτίβο και σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο κ.Τσίπρας θα έχει στο επίκεντρο της κριτικής του τον «πυρήνα» της πολιτικής Μητσοτάκη, που είναι το λεγόμενο «επιτελικό κράτος». Μια «μεταρρύθμιση» που διαφημίστηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από το 2019, κιόλας και στην πορεία μετατράπηκε στο πιο σύντομο ανέκδοτο, όπως λένε όλοι οι αντίπαλοι του πρωθυπουργού.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα οργάνωσης του κράτους, με στόχο την αποτελεσματικότητα, τον δημόσιο έλεγχο και την διαφάνεια. Ένα κράτος που θα απαντά στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις. Με λίγα λόγια, θα επιχειρήσει να δώσει μια απάντηση από τη «σκοπιά» της προοδευτικής παράταξης στο «επιτελικό κράτος» του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Το επιτελικό κράτος των απευθείας αναθέσεων των ημετέρων και των υποκλοπών», όπως συνηθίζει να λέει ο πρώην πρωθυπουργός, συχνά πυκνά, κατά τις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Στο «κάδρο» η «όλη Δεξιά»

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ολομέτωπη επίθεση στο «επιτελικό κράτος» αποκτά έναν ισχυρό συμβολισμό, αφού θα γίνει από τη Θεσσαλονίκη. Την πόλη από όπου πριν από 23 χρόνια, η τότε ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας είχε ρίξει το σύνθημα για την «επανίδρυση του κράτους» που οδήγησε τελικά στην «αναπαλαίωσή του».

Είναι προφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας, που θα επιχειρήσει να δείξει ότι αποτελεί τον φυσικό ηγέτη της προοδευτικής παράταξης, συνολικά, τοποθετεί στο «κάδρο» την «όλη Δεξιά». Και τη «μητσοτατική» πτέρυγα της, για το «επιτελικό κράτος», για το οποίο θεωρεί ότι οδήγησε στα γνωστά οδυνηρά του αποτελέσματα για τους πολίτες και το κράτος δικαίου.

Αλλά και την «καραμανλική» πτέρυγα, καθώς η «επανίδρυση του κράτους» ήταν η δική του τομή, η οποία δεν πήγε και τόσο καλά – σύμφωνα πάντα με τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Επίθεση παντού

Προφανώς και η κριτική του Αλέξη Τσίπρα δεν θα εξαντληθεί στα ζητήματα του κράτους. Αναφορές αναμένεται να υπάρχουν και για το μπλακ άουτ του FIR Αθηνών, η στάση της κυβέρνησης στο αγροτικό, τις απευθείας αναθέσεις, αλλά και για τα εθνικά θέματα.

Με αφορμή τη στάση του κ.Μητσοτάκη στις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις, ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζεται επιτεθεί για τη στρατηγική του «δεδομένου συμμάχου» που ασκεί, τονίζοντας τους κινδύνους για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό θα τονίσει την ανάγκη- ιδιαίτερα στην εποχή μας- για επιστροφή της χώρας σε μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική που θα προωθεί τον ιστορικό της ρόλο ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της.