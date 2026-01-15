Οι έμμεσες αναφορές σε Καρυστιανού.

Σφοδρότατη επίθεση σε όλα τα μέτωπα, εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης του, εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να θέτει ξανά στο τραπέζι, ως επιτακτική ανάγκη, τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος του, έκανε έμμεσες αναφορές στο υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι όλοι ίδιοι» και πως η απάντηση στη Δεξιά, δεν μπορεί να είναι η αντιπολιτική.

«Να φύγει η καταστροφική κυβέρνηση της δεξιάς»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει εγκαταλείψει το σχέδιο της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπό το βάρος που δημιουργούν οι νέες διεθνείς και εγχώριες συνθήκες, ο κ.Φάμελλος επανάφερε την πρόταση του, που ως αποδέκτες έχει τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Χαρίτση.

«Απαιτείται να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση της δεξιάς και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας μια προοδευτική κυβέρνηση που θα φέρει ξανά την ελπίδα, την αισιοδοξία και την προκοπή στη χώρα. Οι εποχές που ζούμε δεν αφήνουν περιθώρια για μικροκομματικές αυταρέσκειες και προσωπικές στρατηγικές. Είναι κρίσιμες. Για την κοινωνία, για τη δημοκρατία, για το μέλλον της χώρας. Και η προοδευτική παράταξη δεν έχει το δικαίωμα της αδράνειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο ίδιος και το κόμμα του έχουν εδώ και πάνω από έναν χρόνο ρίξει στο τραπέζι αυτή την πρόταση, αφήνοντας σαφέστατες αιχμές προς την πλευρά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. «Όσοι επιλέγουν να μην ανταποκριθούν, όσοι επιδιώκουν ένα κομματικό όφελος λίγων εκλογικών μονάδων θα βγουν χαμένοι και εκτεθειμένοι στην κοινωνία γιατί δεν θα συμβάλουν στην προοδευτική διέξοδο και θα δώσουν συγχωροχάρτι και ανάσα στον κ. Μητσοτάκη..

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου είναι επιλογή που ευνοεί το σημερινό καθεστώς εξουσίας», σημείωσε ο κ.Φάμελλος, χωρίς να ονοματίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Παράλληλα, απάντησε για ακόμα μια φορά στις αιχμές που είχε αφήσει ο Αλέξη Τσίπρας, από το «Παλλάς», υπογραμμίζοντας πως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται «χωρίς ιδιοτέλεια. Χωρίς να μας ενδιαφέρουν οι καρέκλες και τα οφίτσια. Με μοναδικό γνώμονα την ανάγκη να υπάρξει μια ισχυρή, αξιόπιστη και φιλολαϊκή απάντηση στη δεξιά πολιτική που αφήνει τους πολλούς πίσω και ευνοεί τους λίγους».

Για Καρυστιανού: «Δεν είμαστε ίδιοι»

Ο Σωκράτης Φάμελλος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στις προοδευτικές δυνάμεις, σημειώνοντας πως το κενό που έχει προκληθεί σε ολόκληρο τον χώρο, κινδυνεύει να καλυφθεί από άλλες δυνάμεις. Είναι σαφές πως αναφέρονταν στο υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Μπορεί να μην την κατονόμασε, όμως η κατεύθυνση ήταν κάτι παραπάνω από σαφής. «Η απάντηση στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν πρέπει να είναι αντιπολιτική. Ούτε μπορούν να γίνουν αποδεκτές εκτιμήσεις ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν τις ίδιες ευθύνες. Η ανάγνωση ότι όλοι είμαστε το ίδιο, ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες οδηγεί στη διαιώνιση των προβλημάτων της κοινωνίας και της κοινωνικής αδικίας», υπογράμμισε ο Σ.Φάμελλος.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από την ισοπεδωτική κριτική της κ.Καρυστιανού προς τον Αλέξη Τσίπρα. «Δεν είναι ίδιες οι ευθύνες της ΝΔ που χρεωκόπησε τη χώρα και τώρα βάζει πλάτη στην αισχροκέρδεια και του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Δεν είναι ίδιες οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τις υποκλοπές, το έγκλημα των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την πιο τίμια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης».