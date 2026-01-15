Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να λάβει αποστάσεις από την αντιπολιτική, συνολικά, θέλοντας να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα ότι το κόμμα του και συνολικά η προοδευτική αντιπολίτευση, δεν είναι το ίδιο με την κυβέρνηση.

Να διατηρήσει «ζωντανή» τη συζήτηση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων θα επιχειρήσει κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του κόμματος, μετά την επίδειξη πυγμής στην υπόθεση του Νίκου Φαραντούρη, θα επιδιώξει να κλείσει όλα τα εσωκομματικά μέτωπα, τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας, αλλά και να τραβήξει διαχωριστικές γραμμές με τη Μαρία Καρυστιανού και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Ναι» στις προοδευτικές συνεργασίες

Είναι δεδομένο ότι το 2026 έχει επιφέρει εντελώς νέες συνθήκες. Τόσο στο παγκόσμιο status quo, όσο και στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Υπό το πρίσμα αυτών των νέων συνθηκών, ο Σωκράτης Φάμελλος ετοιμάζεται να επαναφέρει μια «παλιά» συζήτηση, η οποία στα μάτια όλων στην Κουμουνδούρου, μοιάζει αναγκαία.

Προφανώς αναφερόμαστε στην αναγκαιότητα της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι, πλέον, πρόκειται για επιτακτική ανάγκη. Όχι μόνο για την προοδευτική παράταξη και τους κεντροαριστερούς πολίτες, αλλά για την ίδια τη χώρα, που βρίσκεται «εγκλωβισμένη» ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα προσωποπαγή, συντηρητικά κόμματα.

Επομένως, το νέο «προσκλητήριο» Φάμελλου θα έχει ως αποδέκτες τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αλέξη Χαρίτση, τη Λούκα Κατσέλη και τον Νίκο Κοτζιά. Προφανώς και δεν αποκλείει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το αντίθετο συμβαίνει και μάλιστα στην Κουμουνδούρου αισιοδοξούν ότι το ΠΑΣΟΚ θα βγει από τον απομονωτισμό στον οποίο βρίσκεται και θα «απεγκλωβιστεί» από τη γραμμή της αυτόνομης πορείας.

Μέτωπο κατά της αντιπολιτικής

Είναι σαφές ότι αυτή η αναφορά που αναμένεται να κάνει ο Σωκράτης Φάμελλος στα προσωποπαγή, συντηρητικά κόμματα στα οποία αναφερθήκαμε παραπάνω, αφορά το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Τέλος στην «ασυλία» της Ζωής

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου θεωρεί ότι μπορεί να λέει ότι θέλει, να διαβάλει όποιον θέλει και να μην της απαντάει κανείς. Χθες, πήρε την πρώτη απάντηση. Θα ακολουθήσουν και άλλες», είπε στο Dnews.gr κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την καυστική ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα του, εναντίον της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Και η αλήθεια είναι ότι η κ.Κωνσταντοπούλου, έχει επιτεθεί δεκάδες φορές εναντίον της Κουμουνδούρου και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Με εξαίρεση τον Κώστα Ζαχαριάδη και την Όλγα Γεροβασίλη, που θεσμικά ως αντιπρόεδρος της Βουλής φρόντιζε πάντα να βάζει τα πράγματα στη θέση τους, ο ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας τη λογική «αντίπαλος μας ο Μητσοτάκης, όχι η αντιπολίτευση», δεν έμπαινε στη λογική της σύγκρουσης μαζί της.

Όμως, τα όσα είπε κατά του Σταύρου Αραχωβίτη, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του τελευταίου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έβαλε τέλος στην υπομονή του κόμματος. Η Κουμουνδούρου κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι επιχειρεί να γίνει «viral» και πως με «αβάσιμες κατηγορίες και άθλια υπονοούμενα κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρου Αραχωβίτη, προσπαθώντας να θολώσει τις ξεκάθαρες απαντήσεις του για τα πεπραγμένα στη δική του θητεία».

Μάλιστα, πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον Σωκράτη Φάμελλο, κάνουν λόγο για «θράσος» από την πλευρά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, χρεώνοντάς της «προνομιακές σχέσεις» με υπουργούς της κυβέρνησης, τους οποίους όπως αναφέρουν στήριξε -μέχρι παρεξηγήσεως- σε κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αναφέροντας χαρακτηριστικά τους Κυριάκο Πιερρακάκη, η Νίκη Κεραμέως και Νίκο Δένδια.

Με βάση τα παραπάνω, είναι δεδομένο πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμπεριλαμβάνει την κ.Κωνσταντοπούλου και το «μονοπρόσωπο» κόμμα της, στις προοδευτικές δυνάμεις, επομένως και στις συζητήσεις περί συνεργασιών.