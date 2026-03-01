Η ομάδα των Σερρών είναι ουραγός στον βαθμολογικό πίνακα.

Στις Σέρρες δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός σήμερα (01/03) κόντρα στον Πανσερραϊκό για την 23η αγωνιστική της Super League, με σέντρα στις 16:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Φρανσίσκο Ορτέγα αλλά και τον Κλέιτον για τον περιορισμό των θέσεων στους ξένους ενώ νοκ-άουτ έμεινε και ο Ντάνιελ Ποντένσε που ένιωθε ενοχλήσεις.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ταρέμι, Ελ Καμπί.