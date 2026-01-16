Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί από νωρίς να δείξει ότι δεν είναι απλά ο φυσικός ηγέτης του χώρου του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συνολικά της πολυδιασπασμένης Κεντροαριστεράς.

Να «χτυπήσει» στις περιφέρειες που αποτελούν παραδοσιακά «προπύργια» της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας, χρησιμοποιώντας ως «πολιορκητικό κριό» τις παρουσιάσεις της «Ιθάκης». Μετά την Πάτρα, που αποτελούσε επί χρόνια «κάστρο» της δημοκρατικής παράταξης, σειρά έχει το Σάββατο, η «γαλάζια» Θεσσαλονίκη.

«Πολιορκία στα κάστρα»

Όσοι συνομιλούν με τον Αλέξη Τσίπρα, γνωρίζουν ότι ο σχεδιασμός του για την ολική επαναφορά στην κεντρική πολιτική σκηνή, δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Στις εκτιμήσεις που έκανε πριν τις γιορτές, μια τέτοια εξέλιξη τη θεωρούσε δεδομένη. Γι αυτό και είχε κάνει συγκεκριμένη αναφορά στα υπό ίδρυση κόμματα, κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης», στο θέατρο «Παλλάς».

Ο πρώην πρωθυπουργός προχωράει, έστω και με αργά βήματα το δικό του σχέδιο, το οποίο φαίνεται πως περιλαμβάνει την «πολιορκία» «πράσινων» και «γαλάζιων» παραδοσιακών «κάστρων». Οι επιλογές των πόλεων όπου παρουσιάζει το βιβλίο του, μόνο τυχαίες δεν είναι. Αντίθετα, δείχνει κάθε φορά πως προκαλεί «αναταραχή» -για διαφορετικούς λόγους- στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Προκαλώντας» τον Ανδρουλάκη

Μετά την Αθήνα, ακολούθησε η Πάτρα και η Αχαΐα, που αποτελούν έναν νομό που επί δεκαετίες ήταν «ταγμένος» στη δημοκρατική παράταξη. Αρχικά στο ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τις «μαύρες» εκλογές του 2023, όπου «βάφτηκε γαλάζια». Παράλληλα, στις ευρωεκλογές του 2024, μπορεί η Κουμουνδούρου να διατήρησε τη δεύτερη θέση, όμως η Χαριλάου Τρικούπη ανέβηκε αισθητά.

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαφές ότι ξεκινώντας την αντεπίθεση του, θα πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Αρχικά, να αυξήσει την επιρροή στο σύνολο της προοδευτικής παράταξης. Δευτερευόντως, να «ροκανίσει» τη Νέα Δημοκρατία. Ως προς το πρώτο, από τα πάνελ των ομιλητών στις παρουσιάσεις τον βιβλίων του, είναι ξεκάθαρο ότι το καταφέρνει.

Στην Πάτρα μίλησαν για την «Ιθάκη» τρία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Σιακαντάρης, ο Βασίλης Αϊβαλής και ο Γιώργος Παππάς. Στη Θεσσαλονίκη, η συμμετοχή αναβαθμίζεται σε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Χαριλάου Τρικούπη, με τον Αντώνη Σαουλίδη, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στο «στρατόπεδο» του Νίκου Ανδρουλάκη, παρά τις διαρροές επί του αντιθέτου. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό οι δυσάρεστες εκπλήξεις να συνεχιστούν για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτό το Σάββατο.

«Μήνυμα» σε Μητσοτάκη

Το «ροκάνισμα» της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχει επέλθει σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της κυβερνητικής φθοράς, όμως κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχει καταφέρει να το «καρπωθεί».

Από το 2019 και μετά, οι εκλογικές περιφέρειες της Μακεδονίας αποτέλεσαν ανοιχτή «πληγή» για τον ΣΥΡΙΖΑ και «πηγή» που ανέβαζε τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Και αυτή την «πληγή» θέλει να την κλείσει οριστικά ο πρώην πρωθυπουργός, στο «κυοφορούμενο» νέο του εγχείρημα. Την ώρα που στις δημοσκοπήσεις ανεβαίνουν κόμματα που ως ένα σημείο ποντάρουν στην αντιπολιτική, ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει αποφασισμένος να κινηθεί αυστηρά πολιτικά, κόντρα στο «ρεύμα» της εποχής.

Παράλληλα, δείχνει πως επιδιώκει τη μετωπική με τον κ.Μητσοτάκη – αλλά πάντα σε επίπεδο πολιτικής πρότασης. Είχε μαζί του ένα άτυπο debate στην πρόσφατη ΔΕΘ και επεδίωξε να έχει και έναν δεύτερο γύρο, το Σάββατο, όμως το προσυνέδριο της ΝΔ στη συμπρωτεύουσα, αναβλήθηκε.

Πάντως, αυτή η άτυπη αντιπαράθεση δεν αποκλείεται να συμβεί εν τέλει, καθώς στην Αμαλίας έχουν πληροφορηθεί ότι ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει τηλεοπτική συνέντευξη το πρωί του Σαββάτου.