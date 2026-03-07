Ο ομφάλιος λώρος νέο εργαλείο καθολικού γενετικού ελέγχου στα νεογνά.

Σε πολύτιμο διαγνωστικό «εργαλείο» αναμένεται σύντομα να αναδειχθεί ο ομφάλιος λώρος, καθώς από το αίμα του, οι γιατροί θα μπορούν να εντοπίσουν πολλές περισσότερες σπάνιες παθήσεις στα νεογνά από όσες επιτρέπει σήμερα ο τυπικός νεογνικός έλεγχος.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να διαπιστωθεί εάν το έμβρυο έχει εκτεθεί κατά την κύηση σε τοξικούς παράγοντες, δηλώνει στο Πρακτορείο Fm και στην εκπομπή της Τάνιας Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ», ο καθηγητής παιδιατρικής του ΕΚΠΑ και διευθυντής Γενετικής στο ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας) Κωνσταντίνος Στρατάκης.

«Ο ομφάλιος λώρος περιέχει μεγάλη ποσότητα αίματος του εμβρύου, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε έλεγχο για όλες τις γενετικές ασθένειες, και όχι για περιορισμένο αριθμό αυτών, όπως ήδη γίνεται με τον τυπικό νεογνικό έλεγχο, που εξετάζει πχ αναιμία, μεταβολικά νοσήματα και άλλα. Σίγουρα δεν υπάρχει κανένας λόγος στη γενετική του μέλλοντος και με την τεχνολογία που πλέον διαθέτουμε, να μην ελέγχονται όλες οι γενετικές ασθένειες, οι οποίες υπολογίζονται γύρω στις 10.000. Σήμερα γνωρίζουμε τα αίτια για περίπου 6.000- 7.000 από αυτές».

Ανίχνευση τοξικών παραγόντων κατά την κύηση

Προσβλέπω ότι πολύ σύντομα με την ποσότητα του γενετικού υλικού που γίνεται πλέον διαθέσιμη από το αίμα του ομφάλιου λώρου, θα μπορούμε να ελέγχουμε όλα τα γενετικά νοσήματα, τονίζει ο κ. Στρατάκης για να επισημάνει στη συνέχεια ότι «σε πρόσφατα δημοσιευμένη ανασκόπηση στο Pediatrics, το επιστημονικό περιοδικό της Αμερικανικής Παιδιατρικής Εταιρείας, δίνεται έμφαση στη χρήση του ομφάλιου λώρου και για την ανίχνευση παραγόντων στους οποίους έχει εκτεθεί το έμβρυο, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπως πχ ο διαβήτης της μητέρας, κάπνισμα, αλκοόλ, μόλυνση περιβάλλοντος κλπ».

«Όταν εντοπίζεις σε ποιους παράγοντες εκτέθηκε το έμβρυο, μπορείς στη συνέχεια να παρακολουθήσεις πώς αυτοί ενδέχεται να επηρεάσουν την υγεία του στη διάρκεια της ζωής του», τονίζει ο κ. Στρατάκης. Το αίμα του ομφάλιου λώρου, σύμφωνα με τον καθηγητή, ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εφαρμογή της γενετικής, η οποία αναμένεται να επηρεάσει άμεσα και ουσιαστικά την ιατρική του μέλλοντος.