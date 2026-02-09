Οι γιατροί εκτιμούν ότι υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον θάνατο της 35χρονης στην Άρτα, η οποία πέθανε 15 μέρες αφότου γέννησε το δεύτερο παιδί της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή το Σάββατο, στο σπίτι της, την ώρα που θήλαζε το μωρό της. Τότε ξεκίνησε να νιώθει αδιαθεσία και κάλεσε τον σύζυγό της στο τηλέφωνο, ο οποίος είναι πνευμονολόγος.

Πρόλαβε να του πει ότι δεν αισθάνεται καλά, αλλά μέχρι εκείνος να γυρίσει στο σπίτι τους, η άτυχη γυναίκα είχε αφήσει την τελευταία της πνοή.

Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση στις 09:20 το πρωί και ασθενοφόρο έφτασε στο σπίτι και μετέφερε τη μητέρα στο γενικό νοσοκομείο Άρτας χωρίς σφυγμό. Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την επαναφέρουν στη ζωή, όμως η 35χρονη δεν τα κατάφερε.

Προς το παρόν δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, όμως οι γιατροί εκτιμούν ότι υπέστη ανακοπή καρδιάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη είχε διοριστεί πέρσι σε σχολείο της Ζακύνθου ως δασκάλα ειδικής αγωγής. Είχε ένα παιδάκι τριών ετών και πριν από 15 μέρες είχε γεννήσει και το δεύτερο. Άτομα από το περιβάλλον της ανέφεραν ότι δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν η γέννηση του δεύτερου παιδιού της σε ιδιωτική κλινική στα Ιωάννινα, συνέβαλε κατά κάποιον τρόπο στον αναπάντεχο θάνατό της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dga6lzh0cg9l?integrationId=40599y14juihe6ly}