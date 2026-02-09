Σε ένα δυσμενές σενάριο έντονης διαταραχής από την τεχνητή νοημοσύνη, τα ποσοστά αθέτησης πληρωμών στην αγορά της ιδιωτικής πίστης στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να αυξηθούν σημαντικά, ξεπερνώντας τα αντίστοιχα επίπεδα άλλων μορφών πιο παραδοσιακού εταιρικού δανεισμού.

Οι ανησυχίες για την αγορά της ιδιωτικής πίστης, η οποία εκτιμάται ότι αγγίζει τα 3 τρισ. δολάρια, επανέρχονται στο προσκήνιο, καθώς η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει την πίεση στις εταιρείες λογισμικού, έναν από τους βασικότερους δανειολήπτες των ιδιωτικών δανειστών.

Η αβεβαιότητα ενισχύθηκε την περασμένη εβδομάδα, μετά την παρουσίαση νέων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εκτελούν σύνθετες επαγγελματικές εργασίες, για τις οποίες μέχρι σήμερα πολλές εταιρείες λογισμικού χρέωναν τους πελάτες τους. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε πιέσεις στις μετοχές εταιρειών δεδομένων και λογισμικού και αναζωπύρωσε τους φόβους ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποδυναμώσει τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα του κλάδου.

Οι ανησυχίες μεταφέρθηκαν γρήγορα και στους μεγάλους διαχειριστές κεφαλαίων με έντονη παρουσία στην αγορά της ιδιωτικής πίστης. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν σημαντικές απώλειες στις μετοχές εταιρειών του κλάδου, αισθητά μεγαλύτερες από τις απώλειες των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών των ΗΠΑ, γεγονός που αποτυπώνει την αυξημένη νευρικότητα των επενδυτών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, οι κινήσεις αυτές αντανακλούν τον προβληματισμό για το κατά πόσο τα χαρτοφυλάκια ιδιωτικής πίστης είναι εκτεθειμένα σε κλάδους που κινδυνεύουν περισσότερο από τη διαταραχή που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη. Οι εταιρείες λογισμικού αποτελούν εδώ και χρόνια βασικό στόχο ιδιωτικών δανειστών, ιδιαίτερα μετά το 2020, με μεγάλο μέρος των δανείων να κατευθύνεται σε τεχνολογικές επιχειρήσεις.

Ο κλάδος του λογισμικού αντιπροσωπεύει περίπου το 17% των επενδύσεων των αμερικανικών εταιρειών επιχειρηματικής ανάπτυξης με βάση τον αριθμό των συμφωνιών, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους σημαντικότερους τομείς. Η έκθεση αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί προβληματική εάν η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης προχωρήσει ταχύτερα από την ικανότητα των εταιρειών να προσαρμοστούν.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα προβλήματα στον κλάδο δεν είναι νέα, καθώς ήδη υπάρχουν πιέσεις στη ρευστότητα και συχνές παρατάσεις δανείων. Οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα κινδύνου σε έναν τομέα που ήδη δοκιμάζεται.

Οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης δεν αναμένεται να είναι ίδιες για όλες τις εταιρείες, καθώς κάποιες προσαρμόζονται πιο γρήγορα, ενώ άλλες μένουν πίσω. Την ίδια στιγμή, ο κλάδος του λογισμικού συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό δανείων όπου οι τόκοι δεν καταβάλλονται άμεσα σε μετρητά, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο όταν τα οικονομικά μεγέθη αρχίζουν να επιδεινώνονται.