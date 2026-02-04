Η Amazon υιοθετεί δημόσια την τεχνητή νοημοσύνη ως απάντηση στους αυξανόμενους προϋπολογισμούς των παραγωγών, οι οποίες περιορίζουν τον αριθμό των εκπομπών και των ταινιών, που μπορούν να χρηματοδοτήσουν οι εταιρείες.

Η Amazon σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να επιταχύνει τη διαδικασία δημιουργίας ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών, την ώρα που το Χόλιγουντ φοβάται ότι το AI θα μειώσει τις θέσεις εργασίας και θα αναδιαμορφώσει μόνιμα τη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του το Reuters αναφέρει πως στο Amazon MGM Studio, ο βετεράνος της ψυχαγωγίας Άλμπερτ Τσενγκ ηγείται μιας ομάδας που έχει αναλάβει την ανάπτυξη νέων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά όπως είπε θα μειώσουν το κόστος και θα βελτιστοποιήσουν τη δημιουργική διαδικασία. Η Amazon σχεδιάζει να ξεκινήσει ένα κλειστό πρόγραμμα beta τον Μάρτιο, προσκαλώντας τους συνεργάτες του κλάδου να δοκιμάσουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της. Η εταιρεία αναμένει να έχει κοινοποιήσει τα πρώτα της αποτελέσματα μέχρι τον Μάιο.

Ο Τσενγκ περιέγραψε το AI Studio ως μια «startup» που λειτουργεί με τη φιλοσοφία της «ομάδας με δύο πίτσες» του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος. Αυτό σημαίνει ότι διατηρείς την ομάδα αρκετά μικρή ώστε να τρέφεται από δύο πίτσες. Η ομάδα αποτελείται κυρίως από μηχανικούς προϊόντων και επιστήμονες, με ένα μικρότερο δημιουργικό και επιχειρηματικό δυναμικό.

Η Amazon υιοθετεί δημόσια την τεχνητή νοημοσύνη ως απάντηση στους αυξανόμενους προϋπολογισμούς των παραγωγών, οι οποίες περιορίζουν τον αριθμό των εκπομπών και των ταινιών, που μπορούν να χρηματοδοτήσουν οι εταιρείες. Η τεχνολογία θα επιταχύνει ορισμένες διαδικασίες για να δημιουργήσει περισσότερες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές πιο αποτελεσματικά.

«Το κόστος δημιουργίας είναι τόσο υψηλό, που είναι πραγματικά δύσκολο να δημιουργήσεις περισσότερες παραγωγές και την ίδια ώρα είναι επίσης δύσκολο να πάρεις μεγάλο ρίσκο», δήλωσε ο Τσενγκ σε συνέντευξη. «Πιστεύουμε θεμελιωδώς ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει, αλλά δεν θα αντικαταστήσει, την καινοτομία και τις μοναδικές πτυχές που οι άνθρωποι φέρνουν στη δημιουργία μιας παραγωγής» πρόσθεσε.

Η κίνηση αυτή για την υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο γίνεται την ώρα που διάσημοι ηθοποιοί, όπως η Έμιλι Μπλαντ, έχουν εκφράσει φόβους για την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης που φαίνεται πως μπορεί να καταστήσει τις δουλειές τους παρωχημένες.

Η Amazon τόνισε ότι οι σεναριογράφοι, οι σκηνοθέτες, οι ηθοποιοί και οι σχεδιαστές χαρακτήρων θα συμμετέχουν σε κάθε στάδιο της παραγωγής, χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο για την ενίσχυση της δημιουργικότητας.

Όπως πολλές άλλες εταιρείες τεχνολογίας, έτσι και η Amazon πιέζει επίσης σχεδόν κάθε τμήμα της να βρει χρήσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη και επεσήμανε τις επιτυχίες της τεχνολογίας ως έναν από τους λόγους για τους οποίους μείωσε περίπου 30.000 εταιρικές θέσεις εργασίας από τον Οκτώβριο, τον μεγαλύτερο όγκο απολύσεων που έχει κάνει. Η κίνηση αυτή περιελάμβανε μια σειρά από περικοπές θέσεων εργασίας στην Prime Video.

Ο Τσενγκ πρόσθεσε πως η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να βοηθήσει την Prime Video να ξεπεράσει ορισμένες από τις εγγενείς προκλήσεις της μεγάλης κλίμακας κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής.

Το AI Studio κατασκευάζει εργαλεία που γεφυρώνουν αυτό που ο Τσενγκ περιέγραψε ως «το τελευταίο μίλι», ίσως μια θρασύτατη αναφορά στη λειτουργία παράδοσης της Amazon, μεταξύ των ήδη υπαρχουσών προσφορών Τεχνητής Νοημοσύνης για καταναλωτές και του λεπτομερούς ελέγχου που χρειάζονται οι σκηνοθέτες για κινηματογραφικό περιεχόμενο. Αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση της συνέπειας των χαρακτήρων σε όλα τα πλάνα και την ενσωμάτωση με δημιουργικά εργαλεία, που είναι συμβατά με τον κλάδο.

Η Amazon βασίζεται στο τμήμα cloud computing, της Amazon Web Services, για βοήθεια και σχεδιάζει να συνεργαστεί με πολλούς μεγάλους παρόχους γλωσσικών μοντέλων, ώστε να προσφέρει στους δημιουργούς ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών για την προ- και μετα-παραγωγή ταινιών. Ο Τσενγκ δήλωσε ότι η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και η διασφάλιση, ότι το περιεχόμενο που δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, δεν θα απορροφηθεί από άλλα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, είναι απαραίτητα στοιχεία για την ομαλή λειτουργία του AI Studio.

Το AI Studio συνεργάζεται με τους παραγωγούς Robert Stromberg («Maleficent») και την εταιρεία του Secret City, =Kunal Nayyar («The Big Bang Theory») και την εταιρεία του Good Karma Productions, καθώς και με τον πρώην animator των Pixar και ILM, Colin Brady, για τη διερεύνηση νέων εργαλείων και τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής τους.

Το Studio, το οποίο ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο, παραθέτει την επιτυχημένη σειρά του, «House of David», ως παράδειγμα του πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη στο μέλλον.

Για τη δεύτερη σεζόν της σειράς, ο σκηνοθέτης Jon Erwin χρησιμοποίησε την Τεχνητή Νοημοσύνη σε συνδυασμό με live acrion πλάνα για να δημιουργήσει σκηνές μάχης, με σκοπό να επεκτείνει το εύρος των σεκάνς με χαμηλότερο κόστος.

