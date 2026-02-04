Το παραπάνω μέτρο αποσκοπεί στη καλύτερη διαχείριση των εκατομμυρίων καμηλών στη Σαουδική Αραβία.

Η Σαουδική Αραβία προχωρά σε ένα πρωτότυπο μέτρο, ανακοινώνοντας την πρόθεσή της να εκδώσει επίσημα «διαβατήρια» για τις καμήλες που ζουν στη χώρα. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία μιας εκτεταμένης βάσης δεδομένων, η οποία θα διευκολύνει την καταγραφή και τη συνολική διαχείριση των κοπαδιών.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας υποστηρίζει ότι το νέο σύστημα θα συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας του κλάδου, προσφέροντας παράλληλα ένα αξιόπιστο εργαλείο αναφοράς για τον έλεγχο και την εποπτεία των ζώων. Σε σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, το υπουργείο παρουσίασε και το έγγραφο: ένα πράσινο διαβατήριο με το εθνόσημο της χώρας και μια χρυσή καμήλα στο εξώφυλλο.

{https://x.com/MEWA_KSA/status/2018714922809512015}

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Ekhbariya, τα διαβατήρια θα απλοποιήσουν τις αγοραπωλησίες, θα διευκολύνουν τη μεταφορά και το εμπόριο των ζώων και θα ενισχύσουν την προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών, καθώς θα καθιστούν πιο εύκολη την απόδειξη της κυριότητας.

Το 2024 οι σαουδαραβικές αρχές εκτιμούσαν ότι στη χώρα ζουν περίπου 2,2 εκατομμύρια καμήλες. Τα ζώα αυτά έχουν διαχρονικά καθοριστικό ρόλο στην κοινωνία και την οικονομία της Σαουδικής Αραβίας, καθώς χρησιμοποιούνται ως μέσο μεταφοράς, αποτελούν σύμβολο κύρους και αποφέρουν σημαντικά έσοδα στους εκτροφείς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/dailyreality_ng/status/2019056693775159604}

Παράλληλα, οι καμήλες πρωταγωνιστούν και σε διαγωνισμούς ομορφιάς που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ετήσιων φεστιβάλ, με τους ιδιοκτήτες να επενδύουν ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Τα τελευταία χρόνια, οι διοργανωτές προσπαθούν να περιορίσουν τις αισθητικές παρεμβάσεις στα ζώα — όπως ενέσεις για πιο κρεμαστά χείλη ή πιο συμμετρικές καμπούρες — πρακτικές που συνεχίζονται παρά τις αυστηρές ποινές. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2021 δεκάδες καμήλες αποκλείστηκαν από διαγωνισμό όταν διαπιστώθηκε ότι είχαν δεχθεί ενέσεις μπότοξ.