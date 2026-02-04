«Άκουγε δυνατά μουσική και δεν με άφηνε να κοιμηθώ», κατέθεσε στις Αρχές ο κατηγορούμενος.

Η οικογενειακή τραγωδία συνέβη στην περιοχή Ποντιτσέλι στη περιφέρεια της Νάπολης, όταν ο 28χρονςο Τζουζέπε Μουζέλα μαχαίρωσε πισώπλατα και δολοφόνησε την 22χρονη αδερφή του, Ιλένια.

Το θύμα και ο δράστης, ηλικίας 22 και 28 ετών, διατηρούσαν καλές σχέσεις όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης όμως το τελευταίο διάστημα υπήρχαν συνεχείς εντάσεις.

Ο 28χρονος δράστης φέρεται να άφησε την άτυχη κοπέλα, που ψυχορραγούσε, μπροστά σε νοσοκομείο και να απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητο. Καθοριστικής σημασίας για τις έρευνες ήταν εικόνες από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Τζουζέπε Μουζέλα δολοφόνησε την αδελφή του επειδή, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος στους ανακριτές, άκουγε δυνατά μουσική και δεν τον άφηνε να κοιμηθεί.

