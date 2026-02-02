Πού στρέφονται οι έρευνες για τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο.

Νέα δεδομένα προκύπτουν για τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο μετά την ιατροδικαστική εξέταση, καθώς προκύπτει ότι οι δράστες τον κρατούσαν επί μία εβδομάδα, προτού τον σκοτώσουν.

Με εννέα σφαίρες στο σώμα και μια χαριστική βολή εκτέλεσαν οι δράστες τον 27χρονο, που απήγαγαν την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του, στην Ελευσίνα. Το πτώμα του βρέθηκε την Κυριακή, σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι οι δράστες κρατούσαν τον 27χρονο επί μία εβδομάδα, καθώς ο θάνατός του προσδιορίζεται το βράδυ του Σαββάτου ή το πρωί της Κυριακής. Στο στομάχι του βρέθηκε φαγητό, κάτι που δείχνει ότι τον κρατούσαν φυλακισμένο.

Ο 27χρονος δέχθηκε εννέα σφαίρες στο σώμα πισώπλατα, από την αριστερή πλευρά- δύο εκ των οποίων έπληξαν την καρδιά- και μία στο ινιακό οστό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στο σώμα του εντοπίστηκαν αλλοιώσεις, οι οποίες οφείλονται ότι οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη. Δίπλα στον 27χρονο βρέθηκαν δύο κάλυκες των εννέα χιλιοστών.

Νέα Πέραμος: Αναζητούν το κρησφύγετο και το όχημα των δραστών

Οι αστυνομικοί που ερευνούν τη δολοφονία αναζητούν το κρησφύγετο όπου κρατούσαν οι δράστες τον 27χρονο. Θεωρείται πιθανό να βρίσκεται στη Δυτική Αττική, με δεδομένο ότι το σπίτι του θύματος και το σημείο όπου βρέθηκε το πτώμα είναι στην ίδια περιοχή.

Παράλληλα, αναζητείται το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για την απαγωγή του θύματος. Το όχημα, ένα μπλε Volkswagen Golf, έφερε πλαστές πινακίδες που ανήκουν σε αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες δεν έχουν κλαπεί.

Πού προσανατολίζονται οι έρευνες

Αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι τα έως τώρα στοιχεία της υπόθεσης παραπέμπουν σε μαφιόζικη εκτέλεση και πως οι δράστες πιθανόν προσπαθούσαν να αποσπάσουν κάτι από το θύμα, για αυτό κρατούσαν τον 27χρονο επί μία εβδομάδα.

Από τις ενδείξεις και τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει προσανατολίζονται κυρίως στο σενάριο των οικονομικών διαφορών, αλλά δεν αποκλείουν κάποια άλλη εκδοχή. Πάντως, εκτιμούν ότι δεν πρόκειται για έγκλημα εκδίκησης, καθώς σε τέτοια περίπτωση θα τον δολοφονούσαν αμέσως.

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει οι επαφές και οι σχέσεις του θύματος, είτε μέσω της εταιρείας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που είχε, είτε από άλλες δραστηριότητες.

Τον άρπαξαν έξω από το σπίτι του

Οι δράστες άρπαξαν τον 27χρονο έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Η σύντροφός του κατήγγειλε ότι της χτύπησε το κουδούνι- επειδή δεν είχε μαζί τα κλειδιά του- και εκείνη του άνοιξε, όμως δεν εμφανίστηκε. Έτσι, άρχισε να τον ψάχνει, χωρίς αποτέλεσμα και το πρωί δήλωσε την εξαφάνισή του στην αστυνομία.

Σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα σπιτιού στη γειτονιά, οι αστυνομικοί είδαν δύο άνδρες να επιβιβάζουν με τη βία τον 27χρονο στο αυτοκίνητό τους και να τρέπονται σε φυγή. Εκτιμάται ότι υπήρχε άλλος ένας οδηγός και ίσως και τέταρτος δράστης, καθώς οι δύο απαγωγείς μπήκαν στο πίσω κάθισμα του οχήματος, μαζί με το θύμα.