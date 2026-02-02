Τραγικό τέλος για τον 27χρονο, του οποίου την απαγωγή είχε δει live η σύντροφός του, η οποία κάλεσε την αστυνομία.

Σορός 27χρονου άνδρα εντοπίστηκε σε ρέμα στηΝέα Πέραμο, την Κυριακή. Η σορός του νεαρού βρέθηκε από διερχόμενο πολίτη, με την αστυνομία να αποκλείει άμεσα την περιοχή και να ξεκινά ενδελεχή έρευνα για τη συλλογή στοιχείων.

Παρά τις εντατικές έρευνες των Αρχών, τα κίνητρα πίσω από το έγκλημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως για το πώς στήθηκε και εκτελέστηκε η απαγωγή και η δολοφονία του.

Πώς έγινε η απαγωγή - Βίντεο ντοκουμέντο

Η υπόθεση ξεκίνησε να ξετυλίγεται την προηγούμενη Δευτέρα, όταν ο 27χρονος απήχθη έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, μπροστά στα μάτια της συντρόφου του. Σύμφωνα με την καταγγελία της, τέσσερις άγνωστοι άνδρες τον άρπαξαν βίαια και τον έβαλαν μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο, με την ίδια να ειδοποιεί αμέσως την αστυνομία.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες είχε κλαπεί στη Θεσσαλονίκη και έφερε κλεμμένες πινακίδες, στοιχείο που δείχνει ότι η επιχείρηση ήταν προσχεδιασμένη.

Το Mega έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της αρπαγής, στο οποίο φαίνεται ένας από τους δράστες να αρπάζει τον 27χρονο και, μαζί με συνεργό του, να τον σπρώχνουν μέσα στο αυτοκίνητο.

Τα σενάρια για την απαγωγή του θύματος

Αρχικά οι Αρχές εξέτασαν σοβαρά το ενδεχόμενο απαγωγής για λύτρα, καθώς η οικογένεια του θύματος ανήκει σε εύπορη κοινωνική τάξη. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία επικοινωνία από τους απαγωγείς προς την οικογένεια, σε συνδυασμό με τον τρόπο που έγινε η αρπαγή, οδήγησε τους αξιωματικούς να στραφούν σε άλλα σενάρια.

Πλέον στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πιθανές προσωπικές και επαγγελματικές διαφορές, που ενδέχεται να συνδέονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του 27χρονου.

Η στυγερή εκτέλεση στη Νέα Πέραμο

Η σορός του 27χρονου εντοπίστηκε με εμφανή σημάδια κακοποίησης. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο νεαρός άνδρας είχε δεχτεί πολλαπλούς πυροβολισμούς σε διάφορα σημεία του σώματός του. Στο σημείο του εγκλήματος βρέθηκαν δύο κάλυκες από όπλο 9 χιλιοστών.

Παράλληλα, οι δράστες φέρονται να επιχείρησαν να κάψουν τη σορό του θύματος, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, ωστόσο το σχέδιό τους δεν ολοκληρώθηκε.

Πιθανή σύνδεση με τη δολοφονία επιχειρηματία στη Μάνδρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η πιθανή σύνδεση της υπόθεσης με μια παρόμοια δολοφονία επιχειρηματία στη Μάνδρα το 2024. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δραστηριοποιούνταν επίσης στον τομέα της διαχείρισης προσωπικού και είχε βρεθεί νεκρός με παρόμοιο τρόπο, ενώ και τότε οι δράστες είχαν επιχειρήσει να εξαφανίσουν τα ίχνη τους βάζοντας φωτιά στη σορό και στο όχημά του.

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο οι δύο υποθέσεις να συνδέονται, γεγονός που θα μπορούσε να αποκαλύψει ένα ευρύτερο υπόβαθρο οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας ή σοβαρών οικονομικών διαφορών.

Πού εστιάζονται οι έρευνες

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, που έχει αναλάβει την υπόθεση, εστιάζει πλέον τόσο στο επαγγελματικό όσο και στο προσωπικό περιβάλλον του 27χρονου. Οι αξιωματικοί θεωρούν ότι πιο πιθανό κίνητρο είναι οικονομικές διαφορές που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, χωρίς να αποκλείονται και προσωπικές αντιπαραθέσεις.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να εντοπιστούν οι δράστες και να αποκαλυφθεί το πραγματικό κίνητρο πίσω από το έγκλημα.