Στόχος η δημιουργία ενός οικονομικού αποθέματος για τη διασφάλιση της συντήρησης του μνημείου.

Από σήμερα 2 Φεβρουαρίου όσοι θέλουν να θαυμάσουν από κοντά το σιντριβάνι της Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη και να βγάλουν σέλφι υποχρεούνται να πληρώσουν εισιτήριο 2 ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο, η δημοτική αρχή στοχεύει αφενός στην προστασία ενός μνημείου που δέχεται έως και 70.000 επισκέπτες την ημέρα και περίπου 10 εκατομμύρια τον χρόνο, και αφετέρου στη δημιουργία ενός οικονομικού αποθέματος για τη διασφάλιση της συντήρησής του, σύμφωνα με το romatoday.it.



Την πρόσβαση στον χώρο, που παραμένει δωρεάν για τους κατοίκους της Ρώμης και της ευρύτερης περιφέρειας, θα ρυθμίζουν περίπου είκοσι επιτηρητές. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, το προβλεπόμενο ωράριο είναι από τις 11:30 έως τις 22:00, με τελευταία είσοδο στις 21:00. Τα Σαββατοκύριακα, όταν η επισκεψιμότητα είναι αυξημένη, η επίσκεψη θα είναι δυνατή από τις 9:00 το πρωί.

Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν στην είσοδο της Φοντάνα ντι Τρέβι μόνο με κάρτα. Θα διατίθενται επίσης στα Δημοτικά Μουσεία, στα Tourist Info Points και στα παραδοσιακά σημεία πώλησης, καθώς και στον ιστότοπο του μνημείου.