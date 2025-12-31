Ο πάπας Λέων βρέθηκε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να δει και να επιθεωρήσει τη σκηνή της γέννησης ενόψει της νέας χρονιάς.

Πραγματοποιήθηκε στο Βατικανό η παραδοσιακή τελετή προσευχής στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, όπου ο πάπας Λέων ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν την χρονιά που φεύγει για να «εξυπηρετήσουν τους προσκυνητές και να κάνουν τη Ρώμη πιο φιλόξενη».

Μετά τη λειτουργία, ο πάπας Λέων βρέθηκε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να δει και να επιθεωρήσει τη σκηνή της γέννησης των Χριστουγέννων ενόψει της νέας χρονιάς.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ προήδρευσε της εσπερινής της Πρωτοχρονιάς στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ευχαριστώντας για το 2026, το οποίο η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία έχει ανακηρύξει ιερό έτος.

Σύμφωνα με το Associated Press ο πάπας Λεων θυμήθηκε πώς ο προκάτοχός του, πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος εγκαινίασε το ιερό έτος στις 24 Δεκεμβρίου 2024, είχε ζητήσει η Ρώμη να είναι ένα πιο φιλόξενο μέρος. «Θα ήθελα να είναι ξανά έτσι, και θα έλεγα ακόμη περισσότερο μετά από αυτή την περίοδο χάριτος», είπε. «Τι μπορούμε να ευχηθούμε για τη Ρώμη; Να είναι αντάξια των μικρών της. Των παιδιών, των μοναχικών και εύθραυστων ηλικιωμένων, των οικογενειών που αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα, των ανδρών και των γυναικών που έχουν έρθει από μακριά ελπίζοντας σε μια αξιοπρεπή ζωή», πρόσθεσε.