Εκτιμάται ότι θα αναλάβει τη θέση στα τέλη του έτους.

Για υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος προορίζεται ο Άλεξ Πατέλης, διευθυντής έως πρόσφατα του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού.

Η ανάληψη της θέσης, εκτός μεγάλου απροόπτου θα γίνει στα τέλη του χρόνου, έξι μήνες μετά την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα που λήγει τον Μάιο.

Κάποιοι μάλιστα βλέπουν τον Άλεξ Πατέλη ακόμα και διάδοχο του νυν Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος σε περίπτωση που ο Γιάννης Στουρνάρας διεκδικήσει μια κορυφαία θέση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή αναλάβει πρωθυπουργός ευρύτερης κυβέρνησης σε περίπτωση που υπάρχουν αδιέξοδα μετά τις συνεχείς εκλογές που αναμένονται το αργότερο αρχές του 2027.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης ο Γ. Στουρνάρας δεν έχει αντίρρηση προκειμένου να αναλάβει υποδιοικητής ο Άλεξ Πατέλης καθώς και σε εκτίμηση τον έχει και καλή συνεργασία είχαν το προηγούμενο διάστημα...

Β. Σκ.