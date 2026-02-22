Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας είναι η χρησιμοποίηση θεσμών και κανόνων όπως συμφέρει το Μαξίμου.

Θυμάστε το «δόγμα» «η χώρα δεν αντέχει εκλογές»;

Με αιτιολογία αυτό αναθεωρήθηκε ως το Σύνταγμα ώστε «να μην διαλύεται η Βουλή» αν δεν εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι το θέμα ήταν να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα ώστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αναδείξει Πρόεδρο ένα κομματικό στέλεχος, καθώς ο ανώτατος κομματικός άρχοντας με συνεχείς ψηφοφορίες μπορεί να εκλέγεται ακόμα και με κάτω από 120 ψήφους!

Τώρα το Μαξίμου έχει προϊδεάσει για δυο ή και τρεις συνεχόμενες εκλογές, τις οποίες τώρα η χώρα τις ...αντέχει! Και δεύτερες και τρίτες και μέχρι να... δύσει ο ήλιος για να διαπραγματευτεί υπό καλύτερους όρους τον σχηματισμό κυβέρνησης το νυν Μαξίμου.

Εκτός και αν αλλάξει η κατάσταση οπότε η χώρα... δεν θα αντέχει δεύτερες εκλογές!

Τα σωστά και συμφέροντα βλέπετε!

Β. Σκ.