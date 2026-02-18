Η Βουλγαρία, που εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου, αντιμετωπίζει παρατεταμένη πολιτική αστάθεια.

Η Βουλγαρία θα πραγματοποιήσει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές στις 19 Απριλίου, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη η πρόεδρος της χώρας, Ιλιάνα Γιότοβα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Γιότοβα διόρισε υπηρεσιακό πρωθυπουργό τον αναπληρωτή διοικητή της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας, Αντρέι Γκιούροφ, με στόχο την προετοιμασία για νέες εκλογές - οι όγδοες στη χώρα σε διάστημα πέντε ετών.

Η προηγούμενη κυβέρνηση παραιτήθηκε έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων για την οικονομική πολιτική της και την αδυναμία της να αντιμετωπίσει τη διαφθορά.

«Θα υπογράψω διάταγμα για να γίνουν οι εκλογές στις 19 Απριλίου», ανακοίνωσε η Γιότοβα σε συνέντευξη Τύπου, μετά τη συνάντησή της με τον Γκιούροφ, ο οποίος παρουσίασε τα μέλη της μεταβατικής κυβέρνησής του.

Η Βουλγαρία, που εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου, αντιμετωπίζει παρατεταμένη πολιτική αστάθεια, με τα κόμματα να μην μπορούν να σχηματίσουν σταθερές κυβερνητικές συμμαχίες σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Με πληροφορίες από Reuters