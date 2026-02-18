Σημαντική ήττα της «επίσημης» παράταξης του ΠΑΣΟΚ, που φέρεται αποφασισμένο να συνεχίσει την ρήξη με την ΠΑΣΚΕ- Νικητές και ηττημένοι στο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθηνών.

Είχαν ειδήσεις τα αποτελέσματα των εκλογών στο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθηνών το περασμένο Σαββατολύριακο.

Το ΚΚΕ (παράταξη ΔΑΣ) όχι απλώς διατήρησε την πρώτη θέση αλλά και αύξησε σημαντικά τις δυνάμεις του.

Η ΠΑΣΚΕ του Παναγόπουλου έκανε τη μεγάλη έκπληξη καθώς αναδείχτηκε δεύτερη δύναμη ξεπερνώντας κάθε προγνωστικό και κατατροπώνοντας την παράταξη που είχε τη στήριξη του επίσημου ΠΑΣΟΚ, ενώ πτώση είχε και η ΔΑΚΕ, με την παράταξη Γκιάτη που κινείται επίσης στον «γαλάζιο» χώρο να κερδίζει έδαφος.

Οι πληροφορίες μάλιστα επιμένουν πως στη ΓΣΕΕ -όπου επίσης το ΚΚΕ θα εμφανίσει αξιοσημείωτη άνοδο- η ΠΑΣΚΕ Παναγόπουλου θα είναι πρώτη δύναμη και με διαφορά, πλην όμως το ΠΑΣΟΚ φέρεται αποφασισμένο να προχωρήσει σε ρήξη μαζί της ακόμα και με κίνδυνο υποστεί μια μεγάλη ήττα.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από τον «Ριζοσπάστη» μια λεπτομερή παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μεγάλη άνοδος στο πιο μεγάλο Σώμα των τελευταίων 15 ετών

Η ΔΑΣ λοιπόν προσεγγίζει το 34% (από 31,39% το 2023) με 459 ψήφους (από 371 το 2023).

Καταγράφει μάλιστα αυτήν την άνοδο σε ένα Σώμα αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο Συνέδριο, αφού οι αντιπρόσωποι έφτασαν τους 1.483 (από 1.273 το 2023), με 1.381 έγκυρες ψήφους (από 1.182).

Δηλαδή στο μεγαλύτερο Σώμα των τελευταίων 15 χρόνων, που είναι αυξημένο κατά 199 έγκυρες ψήφους, η ΔΑΣ συγκεντρώνει 88 ψήφους παραπάνω σε σχέση με το 2023!

Υπερδιπλάσια η διαφορά της ΔΑΣ από τη δεύτερη δύναμη

Επίσης μεγαλώνει η διαφορά της πρώτης ΔΑΣ από τη δεύτερη δύναμη και όλες τις άλλες παρατάξεις, που όλες είναι κάτω από το 16%.

Συγκεκριμένα, δεύτερη δύναμη είναι η ΠΑΣΚΕ, που πήρε 218 ψήφους και 15,79%. Η διαφορά δηλαδή είναι υπερδιπλάσια: 241 ψήφους και 18 ποσοστιαίες μονάδες!

Ακόμα, η ΔΑΣ καταλαμβάνει 11 έδρες στη νέα διοίκηση του ΕΚΑ, από 9! Είναι χαρακτηριστικό ότι η δεύτερη ΠΑΣΚΕ καταλαμβάνει 5 έδρες, όπως και η τρίτη δύναμη, η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ («Μέτωπο»), που επίσης παίρνει 5 έδρες!

Δηλαδή είναι υπερδιπλάσια η διαφορά και στον αριθμό εδρών που καταλαμβάνει η ΔΑΣ σε σχέση με καθεμία από τις άλλες δυνάμεις.

Επιπλέον η ΔΑΣ βγάζει 10 αντιπροσώπους στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, από 6 που είχε στο προηγούμενο Συνέδριο του ΕΚΑ!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλογών για τη νέα διοίκηση στο ΕΚΑ έχουν ως εξής:

Ψήφισαν 1.393 αντιπρόσωποι, με 1.381 έγκυρες ψήφους και 12 άκυρα - λευκά (από 1.195 ψηφίσαντες στο προηγούμενο Συνέδριο, 1.182 έγκυρα και 13 άκυρα - λευκά).

Η ΔΑΣ παίρνει 33,24% (από 31,39%), 459 ψήφους (από 371) και καταλαμβάνει 11 έδρες (από 9).

Στο προηγούμενο Συνέδριο οι δύο παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ (ΠΑΣΚΕ και «Ενωτικό») είχαν κοινό ψηφοδέλτιο, όμως σε αυτό το Συνέδριο κατέβηκαν χωριστά, μετά τις εξελίξεις με τον ελεγχόμενο Παναγόπουλο, ο οποίος ήταν υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ, για να εκλεγεί στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ.

Στο φετινό Συνέδριο η μεν ΠΑΣΚΕ πήρε 218 ψήφους, 15,79% και 5 έδρες, το δε «Ενωτικό» (ΠΑΣΚΕ ...Νο2) 142 ψήφους, 10,28% και 3 έδρες. Το 2023 η ΠΑΣΚΕ είχε πάρει συνολικά 230 ψήφους, 19,46% και 6 έδρες.

Το «Μέτωπο», που αποτελεί συγκόλληση των δύο παρατάξεων του ΣΥΡΙΖΑ, πήρε 192 ψήφους, 13,90% και 5 έδρες. Στο προηγούμενο Συνέδριο, που οι παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ είχαν κατέβει χωριστά, είχαν πάρει συνολικά 18,53% και 219 ψήφους με 6 έδρες.

Η «Ενότητα» (διάσπαση της ΔΑΚΕ - ΝΔ) πήρε 170 ψήφους (από 146), 12,31% (από 12,35%) και 4 έδρες (από 4).

Η ΔΑΚΕ (ΝΔ) πήρε 132 ψήφους (από 145), 9,43% (από 12,27%) και 3 έδρες (από 4).

Η παράταξη ΑΤΕ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) πήρε 41 ψήφους, 2,97% και καμία έδρα, ενώ η ΜΑΧΗ 17 ψήφους, 1,23% και καμία έδρα. Στο προηγούμενο Συνέδριο ΑΤΕ και ΜΑΧΗ είχαν κοινό ψηφοδέλτιο και είχαν πάρει 68 ψήφους, 5,75% και 2 έδρες.