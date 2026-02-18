H πολύωρη διαδικασία προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση στη δικαστική αίθουσα, καθώς η γραμματέας της έδρας αρνήθηκε να παραβιάσει το ωράριό της.

Αύριο τελικά θα εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου για τον ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου» πατέρα Αντώνιο και έξι συνεργάτες του. Η γραμματέας της έδρας αρνήθηκε να δεχτεί την παραβίαση του ωραρίου της που ζήτησε το δικαστήριο

Η πρόθεση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων της Αθήνας να εκδώσει αργά το απόγευμα την απόφασή του για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου», με κατηγορουμένους τον πατέρα Αντώνιο και έξι συνεργάτες του, καταστρατηγώντας το ωράριο της γραμματέως του δικαστηρίου, «άναψε τα αίματα» στη δικαστική αίθουσα.

Η επιμονή του δικαστηρίου να προχωρήσει, μετά την πολύμηνη διαδικασία στην έκδοση της απόφασης, «οπωσδήποτε εντός της ημέρας, όποια ώρα και αν είναι» συνάντησε την έντονη αντίδραση της Ένωσης Δικαστικών Υπαλλήλων που τάχθηκε στο πλευρό της γραμματέως η οποία είχε ξεκαθαρίσει πως το ωράριο της λήγει στις 3 το μεσημέρι και σκοπεύει να το τηρήσει.

Αν και οι αγορεύσεις των συνηγόρων είχαν ολοκληρωθεί στις 2 το μεσημέρι και όλα έδειχναν πως η απαγγελία της απόφασης θα ολοκληρωνόταν αργά το βράδυ, οι δικαστές αποσύρθηκαν σε διάσκεψη με την πρόεδρο να δηλώνει πως η ετυμηγορία του δικαστηρίου θα είναι σήμερα.

Ωστόσο, η γραμματέας της έδρας δήλωσε ότι θέλει να τηρήσει το ωράριο, αποχωρώντας δηλ. στις 3 το μεσημέρι και κάλεσε και την Ένωση Δικαστικών Υπαλλήλων προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την απόφαση της προέδρου να υπάρξει απόφαση οπωσδήποτε σήμερα.

Τελικά, οι δικαστές ανέβηκαν στην έδρα στις 5 το απόγευμα με την πρόεδρο να ανακοινώνει πως παρά τη δική της πρόθεση να εκδύσει απόφαση, η γραμματέας επιμένει στην τήρηση ωραρίου. Η ανακοίνωση προκάλεσε την έντονη αντίδραση των δικηγόρων όλων των πλευρών, που μεταξύ άλλων ανάφεραν ότι «τηρείτε ωράριο όλους αυτούς τους μήνες και δεν μπορείτε την ημέρα της απόφασης να μείνετε; Έχουμε δικαστήρια, πτήσεις, υπάρχουν κατηγορούμενοι που κρίνονται σήμερα!».

Η γραμματέας επανάλαβε ότι τηρεί ωράριο και πως είχε ενημερώσει από το πρωί για την πρόθεση της. Τελικώς το δικαστήριο οδηγήθηκε σε διακοπή για αύριο το πρωί στις 8 προκειμένου να ανακοινώσει την απόφαση του για τον ιδρυτή πατέρα Αντώνιο και τους έξι συγκατηγορούμενους του για κακοποιητικές συμπεριφορές στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου».