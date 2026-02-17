Έγινε η ηλεκτρονική κλήρωση για τη σύνθεση του Εφετείου στη δίκη για τα Τέμπη.

Ανακοινώθηκε η σύνθεση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας που θα εκδικάσει την υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών.

Η δίκη θα ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου και σήμερα έγινε η ηλεκτρονική κλήρωση για τη σύνθεση του δικαστηρίου. Πρόεδρος θα είναι η Γεωργία Στεφανίδου και αναπληρώτρια πρόεδρος η Ιωάννα Κοσίνα. Εισαγγελέας της δίκης κληρώθηκε η Αγγελική Κουρινιώτη και αναπληρωτής ο Φίλιππος Καρατσίδης.

Με σκωπτικό τρόπο σχολίασε ο Γιάννης Μαντζουράνης, δικηγόρος του προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, τη σύνθεση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Δήλωσε συγκεκριμένα: «τύχη αγαθή για τους διαδίκους οδήγησε την κληρωτίδα στην επιλογή των μετατεθέντων τον Σεπτέμβριο, αφού ως νεοφερμένοι έχουν μεγαλύτερη όρεξη για δουλειά».

Αναλυτικά η σύνθεση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων

- Πρόεδρος: Στεφανίδου Γεωργία (ήρθε στο Εφετείο Λάρισας τον Σεπτέμβριο).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- Αναπληρώτρια πρόεδρος: Κοσίνα Ιωάννα (ήρθε στο Εφετείο Λάρισας με τις τελευταίες μεταθέσεις).

- Μέλη: Χριστόπουλος Δημήτρης (ήρθε με τις μεταθέσεις του Σεπτεμβρίου), Λέτσιος Χρυσοβαλάντης (πρόεδρος Πρωτοδικών, ήρθε με τις τελευταίες μεταθέσεις).

- Αναπληρωματικό μέλος: Τσάνα Μαρία (ήρθε με τις τελευταίες μεταθέσεις).

- Εισαγγελέας: Κουρινιώτη Αγγελική (μεταθέσεις Σεπτεμβρίου).

- Αναπληρωτής εισαγγελέας: Καρατσίδης Φίλιππος (τελευταίες μεταθέσεις).