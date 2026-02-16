Με αφορμή τον εθνικό τελικό της Eurovision και το τραγούδι του Akyla, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα το Μάιο στη Βιέννη, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, μίλησε για την μητέρα του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, όπου και σχολίασε τον εθνικό τελικό της Eurovision και την εμφάνιση του Akyla, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα το Μάιο στη Βιέννη.

Παράλληλα, με αφορμή την χθεσινή βραδιά και το νικητήριο τραγούδι, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, έκανε μία συγκινητική αναφορά στην μητέρα του, ενώ με έντονη συγκίνηση θυμήθηκε την πρώτη συζήτηση που είχε με τον Akyla.

«Όταν άκουσα την πρώτη φάση των τραγουδιών είπα «τι είναι αυτό». Με το που βγαίνει το κανονικό και είδα τι λέει ο στίχος, πώς από πίσω κρύβει κοινωνικό μήνυμα… μιλάει για την απληστία, για τον καταναλωτισμό… και μιλάει με έναν τρόπο που μιλάει η νεολαία. Εγώ έπαθα πλάκα. Εγώ δεν κάνω πολλά stories, όταν τοποθετήθηκα για το συγκεκριμένα κομμάτι, μου έστειλε μήνυμα και με ευχαρίστησε και του είπα: εδώ είμαι όποτε θες για συμβουλές», εξήγησε αρχικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Η συγκίνηση του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου και η πρόβλεψη για την Eurovision 2026

Όσον αφορά το μεταβατικό σημείο του τραγουδιού του Akyla, στο οποίο ο νεαρός καλλιτέχνης φαίνεται να αναφέρεται στη μητέρα του, ο ίδιος, εξέφρασε τη συγκίνησή του, μεταφέροντας μία προσωπική του εμπειρία από όταν η μητέρα του ήταν στο νοσοκομείο:

«Του είπα και συγκινήθηκε «να σου πω κάτι, ειδικά η γέφυρα είναι για εμένα story of my life». Εγώ η μητέρα μου όταν χώρισε, ήταν δύσκολο να σταθεί στα πόδια της. Της νοίκιασα σπίτι, της έδωσα βιβλίο τραπέζης να πηγαίνει να παίρνει ένα ποσό για να τρώμε. Τότε που ήμασταν στο «Ευτυχείτε», την φρόντιζα και χαίρομαι γιατί από τα 89 μέχρι τα 93 της όταν έφυγε, όταν έπαθε η μάνα μου ένα ατύχημα και 3 εβδομάδες έπρεπε να μείνει ακίνητη, όπως την φρόντιζα άκουσα μια κυρία από το απέναντι κρεβάτι, την αποκλειστική της να λέει στην κυρία που φρόντιζε, «δεν έχω παιδί να φροντίζει περισσότερο τη μάνα του κι είναι αγόρι»... Ήταν πολύ καλός άνθρωπος».

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, εστιάζοντας στην βραδιά του εθνικού τελικού και στο τραγούδι «Ferto», ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, έκανε την δική του πρόβλεψη. Συγκεκριμένα, εξήγησε πως το τραγούδι του Akyla, θα είναι αυτό που θα χαρίσει στην Ελλάδα το δεύτερο βραβείο της:

«Τον πιστεύω τον ελληνικό στίχο… Τώρα έχουμε πάει στο άλλο άκρο που οι ίδιοι οι φαν θέλουν να ακούν τη γλώσσα τους μέσα στο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι (σ.σ το Ferto) παρότι λέει μέσα πολύ έξυπνες διεθνής λέξεις, είναι στην ελληνική. Είναι δύο ελληνικά ηχητικά στοιχεία. Τη λύρα που ακούγεται που μετά ακούγεται με ηλεκτρονικό ήχο και το κάνουν τόσο αγαπητό στο εξωτερικό… Θα σου πω κάτι πάρα πολύ βαρύγδουπο: Πιστεύω ότι ο Akylas… Όχι, θα το κάνω πιο απόλυτο. Πιστεύω ότι ο Akylas, θα φέρει στην Ελλάδα το δεύτερο βραβείο της. θα έχει τη χαρά ο Φωκάς να φέρει την τρίτη του νίκη».

