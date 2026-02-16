Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο «Άγιος Έρωτας».
Ο Χάρης είναι ελεύθερος πια να παντρευτεί την αγαπημένη του Αναστασία, χάρη στον Αντρέα.
Ο Κυριάκος καταρρέει μεθυσμένος στη σάλα του ξενοδοχείου, προκαλώντας αναστάτωση, και η Δέσποινα τον φροντίζει μέχρι να συνέλθει.
Η Θάλεια, η Χλόη και ο Πέτρος καταφθάνουν ανήσυχοι και τον μεταφέρουν στο σπίτι, με τον Κυριάκο να αρνείται να εξηγήσει γιατί ήπιε τόσο. Την ίδια στιγμή, η Ελένη, προτείνει στην Άννα να φύγουν για πάντα από τη Στέρνα, όμως η Άννα αρνείται.
{https://www.youtube.com/watch?v=RzyDdDbGypM}
Η Ελένη συντετριμμένη, μην έχοντας αλλού να στραφεί, καταφεύγει στον πατέρα Νικόλαο.
Παράλληλα, ο Νικηφόρος, μετά από μια αποτυχημένη απόπειρά της Μάρως να αντιμετωπίσει τον Βαζούρα, παλεύει με την ταραχή που γεννήθηκε στιγμιαία μέσα του για κείνη.
{https://www.youtube.com/watch?v=a9ezoEQyF8U}
Στο μεταξύ, ο Παύλος παριστάνει στον πατέρα Νικόλαο τον μετανοημένο, όμως ο πατέρας Νικόλαος αρνείται να του δώσει συγχώρεση όσο δεν παραδίδεται για τα εγκλήματά του στη χωροφυλακή. Παράλληλα, ο Χάρης παίρνει τη μεγάλη δικαίωση: το διαζύγιο του βγαίνει.
{https://www.youtube.com/watch?v=1UxsHCJZzRY}
Όμως, αυτός δεν είναι το μόνο ευχάριστο για την οικογένεια Βαρελά. Άλλο ένα απρόσμενα καλό νέο έρχεται και για τη Χριστίνα!
{https://www.youtube.com/watch?v=Zoem9qmrAic}