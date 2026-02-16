Στο σημερινό επεισόδιο «Άγιος Έρωτας» η Δώρα, χάνει τον κόσμο κάτω απ' τα πόδια της αντικρίζοντας ζωντανό τον Γεράσιμο.

Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο «Άγιος Έρωτας».

Ο Χάρης είναι ελεύθερος πια να παντρευτεί την αγαπημένη του Αναστασία, χάρη στον Αντρέα.

Ο Κυριάκος καταρρέει μεθυσμένος στη σάλα του ξενοδοχείου, προκαλώντας αναστάτωση, και η Δέσποινα τον φροντίζει μέχρι να συνέλθει.

Η Θάλεια, η Χλόη και ο Πέτρος καταφθάνουν ανήσυχοι και τον μεταφέρουν στο σπίτι, με τον Κυριάκο να αρνείται να εξηγήσει γιατί ήπιε τόσο. Την ίδια στιγμή, η Ελένη, προτείνει στην Άννα να φύγουν για πάντα από τη Στέρνα, όμως η Άννα αρνείται.

{https://www.youtube.com/watch?v=RzyDdDbGypM}

Η Ελένη συντετριμμένη, μην έχοντας αλλού να στραφεί, καταφεύγει στον πατέρα Νικόλαο.

Παράλληλα, ο Νικηφόρος, μετά από μια αποτυχημένη απόπειρά της Μάρως να αντιμετωπίσει τον Βαζούρα, παλεύει με την ταραχή που γεννήθηκε στιγμιαία μέσα του για κείνη.

{https://www.youtube.com/watch?v=a9ezoEQyF8U}

Στο μεταξύ, ο Παύλος παριστάνει στον πατέρα Νικόλαο τον μετανοημένο, όμως ο πατέρας Νικόλαος αρνείται να του δώσει συγχώρεση όσο δεν παραδίδεται για τα εγκλήματά του στη χωροφυλακή. Παράλληλα, ο Χάρης παίρνει τη μεγάλη δικαίωση: το διαζύγιο του βγαίνει.

{https://www.youtube.com/watch?v=1UxsHCJZzRY}

Όμως, αυτός δεν είναι το μόνο ευχάριστο για την οικογένεια Βαρελά. Άλλο ένα απρόσμενα καλό νέο έρχεται και για τη Χριστίνα!

{https://www.youtube.com/watch?v=Zoem9qmrAic}