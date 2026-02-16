«Έχει πρόβλημα με τη μνήμη του την τελευταία 5ετία», κατέθεσε ο γιος του μάρτυρα στη δίκη Βαλυράκη.

Μία ακόμη μαρτυρία που φαίνεται να «καίει» τους δύο κατηγορούμενους στη δίκη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη, μπήκε στο «μικροσκόπιο» του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, με τους συνηγόρους υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας να κονταροχτυπιούνται για την αξιοπιστία της.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία που προέρχεται από συνταξιούχο, ο οποίος δεν εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο, λόγω σοβαρού προβλήματος νευροεκφυλιστικής πάθησης που αντιμετωπίζει, φαίνεται να καταρρίπτει τον ισχυρισμό των δύο κατηγορουμένων πως την ημέρα, που έγινε το έγκλημα, εκείνοι δεν είχαν βγει καν για ψάρεμα.

Με την έναρξη της διαδικασίας, ο πρόεδρος έκανε γνωστό, πως με βάση σχετικό έγγραφο Δημόσιου Νοσοκομείου, η παρουσία του μάρτυρα είναι ανέφικτη και προχώρησε στην ανάγνωση της κατάθεσης που είχε δώσει στον ανακριτή. Τότε, ο μάρτυρας είχε καταθέσει ότι την επίμαχη μέρα, είχε βγει για ψάρεμα αλλά δεν είχε δει στο αλιευτικό καταφύγιο, το σκάφος των δύο κατηγορουμένων, κάτι που σημαίνει ότι είχαν βγει στη θάλασσα με αυτό.

«Τα παιδιά είχαν πάει για ψάρεμα. Δεν ήταν το σκάφος τους στο αλιευτικό καταφύγιο» έχει πει στον Ανακριτή.

Τι κατέθεσε ο γιος του ηλικιωμένου

Στο δικαστήριο κατέθεσε ο γιος του ηλικιωμένου, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν είναι βέβαιος αν ο πατέρας του ήταν σε θέση να θυμάται. «Είχε ξεκινήσει η άνοια» ανέφερε.

Πρόεδρος: Πότε είχε ξεκινήσει η άνοια;

Μάρτυρας: Περίπου μία πενταετία. Στην αρχή τα ψιλομπέρδευε λιγάκι. Προσπαθούσαμε να τον σταματήσουμε από το ψάρεμα. Τώρα για την κατάθεση τι να πω.. Ήταν η μέρα του; (που θυμόταν) Τα μπέρδεψε κάπως; ..Δεν ξέρω...Εμένα μου είπε πως το σκάφος των κατηγορούμενων το είδε στο λιμάνι. Για τον Ανακριτή μου είπε «πολύ καλός άνθρωπος. Γλυκός. Δεν ήθελα να του χαλάσω χατίρι». Τον κάλεσε και στο σπίτι για φαγητό”.

Πάρεδρος: Για εκείνη την μέρα έχετε κάποιο δείγμα ότι ο πατέρας σας δεν ήταν σε θέση να καταθέσει;

Μάρτυρας: Όχι.

Οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη τόνισαν πως η κατάθεση του μάρτυρα στον ανακριτή ήταν ακριβής , χωρίς να περιέχει καμία αντίφαση και για αυτό επιχειρείται να κλονιστεί από την υπεράσπιση, σε συνεννόηση με μέλη της οικογένειάς του, κάνοντας λόγο για άνοια του ηλικιωμένου.

Από την άλλη πλευρά, η υπεράσπιση υποστήριξε πως ο ηλικιωμένος, τέσσερις μέρες μετά το περιστατικό, είχε δηλώσει ότι δεν είδε τίποτα στο λιμάνι. Όπως είπαν, οι συνήγοροι υπεράσπισης, ο μάρτυρας στη συνέχεια έδωσε “διαφορετικές εκδοχές”, λέγοντας πως δεν είδε το σκάφος των κατηγορούμενων “ούτε να μπαίνει ούτε να βγαίνει” για να καταλήξει τελικά να ισχυριστεί στον ανακριτή πως το σκάφος των κατηγορούμενων έλειπε από το καταφύγιο όταν βγήκε ο ίδιος με το δικό του σκάφος.