Ο κ. Ασμάνης, ο οποίος θεωρείται κομβικός μάρτυρας στην υπόθεση, εξήγησε πως είδε να χτυπούν τον Σήφη Βαλυράκη «τρεις με τέσσερις φορές» ενώ διευκρίνισε πως «δεν έπεσε αμέσως στη θάλασσα».

Tους δράστες της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη αναγνώρισε στα πρόσωπα των δύο ψαράδων που κάθονται στο εδώλιο ο Ευάγγελος Ασμάνης, ο οποίος έχει καταθέσει πως είδε τι συνέβη τη μοιραία ημέρα στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Ο μάρτυρας, συνεχίζοντας για δεύτερη ημέρα την κατάθεσή του, μόλις αντίκρισε τους δύο κατηγορούμενους που απουσίαζαν στην προηγούμενη συνεδρίαση, τους υπέδειξε αμέσως ως δράστες του επεισοδίου που οδήγησε στον θάνατο το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ καθώς, όπως είχε καταθέσει, ήταν αυτόπτης μάρτυρας των τελευταίων στιγμών του Σήφη Βαλυράκη.

«Ο ένας ήταν όρθιος και χτυπούσε και ο δεύτερος ήταν σκυφτός. Δεν ξέρω τι έκανε. Τον χτύπησε για να τον αποτελειώσει; Δεν το είδα, είδα μόνο ότι ήταν σκυφτός», περιέγραψε ο μάρτυρας, ο οποίος επανέλαβε πως δέχθηκε πιέσεις από το Λιμεναρχείο να μην αποκαλύψει όσα είδε, ενώ κατήγγειλε ένα «περίεργο» περιστατικό την επομένη στης κατάθεσής του στο δικαστήριο. «Πήγα στην αγορά της Χαλκίδας να ψωνίσω και ένα αυτοκίνητο μόλις με είδε γύρισε και με χτύπησε στο αριστερό πόδι. Τι να πω; Σύμπτωση; Εκφοβισμός; Δεν ξέρω», κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου.

Ο κ. Ασμάνης, ο οποίος θεωρείται κομβικός μάρτυρας στην υπόθεση, εξήγησε πως είδε να χτυπούν τον Σήφη Βαλυράκη «τρεις με τέσσερις φορές», ενώ διευκρίνισε πως «δεν έπεσε αμέσως στη θάλασσα». «Σε λίγο έγειρε και έπεσε» είπε.

Ο μάρτυρας κλήθηκε από τον συνήγορο της οικογένειας, Νίκο Κωνσταντόπουλο, να περιγράψει με λεπτομέρειες πώς κινήθηκε το αλιευτικό σε βάρος του Σήφη Βαλυράκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Σαν να του την είχανε στημένη, πήγαν κατευθείαν επάνω του, δεν ξέρω αν είχε γίνει κάτι τις προηγούμενες ημέρες», ανέφερε ο μάρτυρας.

Ν. Κωνσταντόπουλος: Του έφραζαν το δρόμο;

Μάρτυρας: Ναι.

Ν. Κωνσταντόπουλος: Όταν ένα μεγαλύτερο σκάφος κάνει κυκλωτικές κινήσεις σε ένα μικρότερο τι θέλει να προκαλέσει;

Μάρτυρας: Κυματισμό και εκφοβισμό, ή να πέσεις στη θάλασσα ή να σηκωθείς να φύγεις.

Ν. Κωνσταντόπουλος: Πότε πέφτει στη θάλασσα;

Μάρτυρας: Μετά τα χτυπήματα.

Ν. Κωνσταντόπουλος: Πού τον είδατε να πέφτει;

Μάρτυρας: Στη δεξιά πλευρά του φουσκωτού, στη μέση του σκάφους.

Από το μάρτυρα ζητήθηκε να κοιτάξει τη φωτογραφία του άτυχου θύματος και να σχολιάσει τα τραύματα.

«Με βάση την εμπειρία σας αυτά τα τραύματα είναι από σύρσιμο πτώματος στην ακτή, από βράχια;» ήταν η ερώτηση του κ. Κωνσταντόπουλου με τον μάρτυρα να απαντά: «Από χτυπήματα» και τον πρόεδρο να σχολιάζει πως θα δώσουν περισσότερα στοιχεία οι ιατροδικαστές.

«Ζητώ από την υπεράσπιση να αποσαφηνίσει εάν επιμένει στην υπερασπιστική γραμμή ότι από πλευράς της οικογένειας Βαλυράκη υπήρχε προσδοκία αποζημίωσης από τις ασφαλιστικές. Εμμένουν σε αυτήν την συνωμοσιολογία;», ανέφερε ο συνήγορος της οικογένειας με τον πρόεδρο να σημειώνει πως «δικονομικά σε αυτό το στάδιο δεν είναι υποχρεωμένοι».

«Έχει επανατεθεί το ζήτημα. Είναι γνωστοί οι ισχυρισμοί μας στο δικαστήριο. Να διακόπτουμε την εξέταση μάρτυρα για να «απολογηθούμε» μας προσβάλλει» ήταν η αντίδραση της υπεράσπισης που αμφισβήτησε έντονα την κατάθεση υποστηρίζοντας πως οι εντολείς τους δεν έχουν σχέση με το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη καθώς δεν βρίσκονταν στη θαλάσσια περιοχή την επίμαχη ημέρα.

Υπεράσπιση: Γιατί δεν πήγατε στον εισαγγελέα;

Μάρτυρας: Με τι προσόντα;

Υπεράσπιση: Μα ήσασταν αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας

Μάρτυρας: Το σκέφτηκα αλλά δεν πήγα

Υπεράσπιση: Για ποιο λόγο πήγατε στο Λιμεναρχείο μία εβδομάδα μετά;

Μάρτυρας: Όχι για τη συγκεκριμένη υπόθεση.