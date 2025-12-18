«Χρήματα σήμερα ή αίμα αύριο»: Η ΕΕ αποφασίζει για τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια και ο Πούτιν απειλεί με αντίποινα - Liveblog οι εξελίξεις

Υπό την πίεση της διοίκησης Τραμπ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται σήμερα στην πιο «κρίσιμη σύνοδο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία» σε μια προσπάθεια να έρθουν σε συμφωνία για τον τρόπο χρηματοδότησης του Κιέβου.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΝΤ, οι συνολικές ανάγκες της Ουκρανίας κατά την περίοδο 2026-2027 θα ανέλθουν σε 135,7 δισεκ. ευρώ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει δύο βασικές επιλογές, που καλύπτουν περίπου τα δύο τρίτα του απαιτούμενου ποσού, δηλαδή 90 δισ. ευρώ.
Η πρώτη αφορά κοινό δανεισμό της ΕΕ, με εγγύηση τον κοινοτικό προϋπολογισμό - λύση που απαιτεί ομοφωνία και συναντά ισχυρές αντιστάσεις από κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων η Γερμανία.
Η δεύτερη επιλογή είναι το λεγόμενο «δάνειο επανορθώσεων», με αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ. Πρόκειται για λύση που θα μπορούσε να εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία και δεν επιβαρύνει άμεσα τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Ωστόσο η επιβολή του δανείου αποζημιώσεων αγνοώντας τις αντιρρήσεις ορισμένων χωρών απειλεί να βυθίσει την Ένωση σε πραγματική κρίση, εντείνοντας τον διχασμό σε ένα ήδη κατακερματισμένο μπλοκ.
Η σημερινή Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη από την πολυήμερη «μαραθώνια» συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.
Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις13:03:51
Μετά τις αγροτικές συνομιλίες που καθυστέρησαν τις διαδικασίες, η σημερινή Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκίνησε λίγο πριν τις 13:00 (ώρα Ελλάδος).
Οι ηγέτες πρόκειται να συζητούν τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, την αμυντική ετοιμότητα και, παρότι δεν περιλαμβάνεται στην επίσημη ατζέντα, την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur.
Ζελένσκι: Χωρίς συμφωνία θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα12:59:47
Το ενδεχόμενο να μην υπάρξει συμφωνία για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα δημιουργούσε «μεγάλα προβλήματα για την Ουκρανία», υποστήριξε ο Ζελένσκι.
Ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα αποτελούσε σοβαρή πρόκληση για την Ουκρανία.
«Θα μιλήσω με όλους τους ηγέτες, θα παρουσιάσω τα επιχειρήματά μας και ελπίζω πάρα πολύ ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια θετική απόφαση. Χωρίς αυτήν, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα για την Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το AFP.
Ποιες χώρες θα δέχονταν ισχυρότερα αντίποινα από τη Μόσχα12:55:26
Η Ρωσία προειδοποιεί με «αυστηρότερα» αντίποινα αν η Ευρώπη χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία για να στηρίξει την Ουκρανία, απειλή που έχει εντείνει τις διαιρέσεις εντός της ΕΕ.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τα ευρωπαϊκά σχέδια ως «πειρατεία» και «κλοπή περιουσίας», ενώ Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν συζητήσει ανοιχτά την κατάσχεση των εναπομεινάντων δυτικών περιουσιακών στοιχείων στη Ρωσία.
Στο παρασκήνιο, η Μόσχα εξετάζει νομικά και κανονιστικά μέτρα που θα διευκόλυναν περαιτέρω εθνικοποιήσεις, επεκτείνοντας μια καμπάνια που έχει ήδη στερήσει από ξένες εταιρείες δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο Guardian αποκάλυψε την Τετάρτη ότι Βέλγοι πολιτικοί και ανώτατοι αξιωματούχοι οικονομικών έχουν επίσης αποτελέσει στόχο εκστρατείας εκφοβισμού που οργανώθηκε από ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, με στόχο να πιεστεί το Βέλγιο να μπλοκάρει τη χρήση των €185 δισ. παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της Ουκρανίας.
Οι απειλές της Ρωσίας έχουν διαφορετική απήχηση ανά κράτος μέλος. Το Βέλγιο, η Ιταλία και η Αυστρία - χώρες με τράπεζες, εταιρείες και χρηματοοικονομική υποδομή ακόμη βαθιά εκτεθειμένες στη Ρωσία - έχουν εκφράσει αυξανόμενη ανησυχία ότι τα αντίποινα θα πλήξουν πρώτα και σφοδρότερα αυτές τις χώρες.
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικών Σπουδών του Κιέβου, δυτικές εταιρείες διαθέτουν ακόμη περίπου 127 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία, ενώ πάνω από 2.000 ξένες επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν στη χώρα.
Η Μόσχα ελέγχει επίσης τεράστια ποσά που βρίσκονται σε λογαριασμούς τύπου C, όπου μερίσματα και έσοδα επενδύσεων που οφείλονται σε δυτικούς επενδυτές έχουν παγώσει.
Το ρωσικό επιχειρηματικό μέσο RBK ανέφερε ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να ανακατευθύνει γρήγορα αυτά τα κεφάλαια στον κρατικό προϋπολογισμό, εάν η Ευρώπη προχωρήσει σε συμφωνία.
Τουσκ: «Χρήματα σήμερα ή αίμα αύριο»12:45:25
Η Ευρώπη έχει μία επιλογή μεταξύ «χρημάτων σήμερα ή αίματος αύριο», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, σήμερα, Πέμπτη, φθάνοντας στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
«Τώρα επιλέγουμε – είτε χρήματα σήμερα είτε αίμα αύριο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας:
«Και δεν μιλάω μόνο για την Ουκρανία, μιλάω για την Ευρώπη. Αυτή η απόφαση είναι δική μας και μόνο δική μας. Ολοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει επιτέλους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων».
Ορμπάν: «Χαζή» ιδέα, ισοδυναμεί με είσοδο στον πόλεμο12:31:39
Ο βασικός αντίπαλος της περαιτέρω χρηματοδότησης της Ουκρανίας, ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, δήλωσε στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες ότι η πρόταση να χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία είναι «χαζή».
«Η όλη ιδέα είναι χαζή… Υπάρχουν δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο – δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Ρωσία και η Ουκρανία – και η ΕΕ θέλει να πάρει τα χρήματα της μιας πλευράς και να τα δώσει στην άλλη.
Αυτό ισοδυναμεί με είσοδο σε πόλεμο. Ο Βέλγος πρωθυπουργός έχει δίκιο, δεν πρέπει να το κάνουμε», τόνισε ο Όρμπαν.
Κόστα: «Δεν θα φύγουμε χωρίς συμφωνία»12:22:50
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι μέχρι το τέλος της συνόδου θα ληφθεί απόφαση για τον τρόπο στήριξης της Ουκρανίας, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.
«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό σήμερα και, αν χρειαστεί, αύριο. Αλλά δεν θα αφήσουμε αυτό το Συμβούλιο χωρίς τελική απόφαση που να εξασφαλίζει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για το 2026 και το 2027», είπε στους δημοσιογράφους.
Ο Κόστα σχολίασε επίσης τις ανησυχίες του Βέλγου πρωθυπουργού Μπαρτ Ντε Βέβερ, λέγοντας ότι «έθεσε κρίσιμα νομικά και τεχνικά ζητήματα με πολύ εποικοδομητικό τρόπο, και η Επιτροπή δεσμεύτηκε να τα αντιμετωπίσει όλα». Πρόσθεσε δε ότι θα βρεθεί μια λύση που θα «εξασφαλίζει πλήρη προστασία για το Βέλγιο».
Η Ελλάδα υποστηρίζει το δάνειο αποζημιώσεων12:13:01
«Η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση μπορεί να της παρέχει την χρηματοδοτική σταθερότητα προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να εξακολουθεί να αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή», δήλωσε σήμερα προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής.
«Έχουμε τονίσει πολλές φορές, όμως, ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να είναι νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής και να διασφαλίζει ότι τα χρήματα τα οποία θα πάρει η Ουκρανία και τα οποία θα δαπανήσει σε εξοπλισμούς θα ληφθούν υπόψη και συγκεκριμένες εθνικές προτεραιότητες που μπορεί να έχουν κράτη μέλη».
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων από ξένα ΜΜΕ, πρόσθεσε τα εξής:
«Το σημαντικό είναι να βρούμε μία λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Η Ελλάδα προτιμά ξεκάθαρα το δάνειο αποζημιώσεων. Λαμβάνουμε υπ' όψιν το γεγονός ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έχουν ήδη δεσμευτεί επ' αόριστον, που θεωρώ ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική πολιτική δήλωση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι δεν πρέπει να αποχωρήσουμε από τις Βρυξέλλες, και από την αίθουσα στην οποία συνεδριάζουμε, χωρίς να βρούμε μια λύση που να είναι νομικά στέρεη και να επιλύει τα χρηματοδοτικά προβλήματα της Ουκρανίας. Σας ευχαριστώ».
Πώς θα δουλέψει η λύση των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων12:08:15
To «δάνειο επανορθώσεων» με αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ είναι η μοναδική λύση που θα μπορούσε να εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία, χωρίς να επιβαρύνει άμεσα τους εθνικούς προϋπολογισμούς.
Σε αυτή την περίπτωση, η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο εφόσον η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις, διαφορετικά, οι κυρώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ και τα ρωσικά κεφάλαια παγωμένα.
Υπενθυμίζεται ότι τα κράτη-μέλη αποφάσισαν πρόσφατα να παρατείνουν επ' αόριστον το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, χωρίς την ανάγκη εξαμηνιαίας ανανέωσης.
Περίπου 210 δισ. ευρώ από τα αποθεματικά της ρωσικής κεντρικής τράπεζας βρίσκονται δεσμευμένα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ, εκ των οποίων περίπου 185 δισεκ. ευρώ τελούν υπό τη διαχείριση της Euroclear στο Βέλγιο. Η βελγική κυβέρνηση συνεχίζει να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τους νομικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους και αξιώνει ισχυρές και άμεσες εγγυήσεις από τους ευρωπαίους εταίρους, πιο συγκεκριμένα ότι θα μοιραστούν το ενδεχόμενο κόστος.
Παράλληλα, κράτη-μέλη, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, ζητούν διαβεβαιώσεις ότι τυχόν ενεργοποίηση των εγγυήσεων δεν θα επιβαρύνει τους εθνικούς στόχους δαπανών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.
Την ίδια στιγμή, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Μάλτα υπέγραψαν κοινή δήλωση που ζητεί τη συνέχιση της διερεύνησης «εναλλακτικών επιλογών» που θα είχαν μικρότερο οικονομικό και νομικό ρίσκο.
Ντε Βέβερ: «Νομική υπέρβαση» η χρήση ειδικής πλειοψηφίας11:51:27
Η σημερινή απόφαση απαιτεί ομοφωνία, δήλωσε ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ προς τα μέλη του Κοινοβουλίου.
Θα ήταν «εξαιρετικά δημιουργικό» για την ΕΕ να ισχυριστεί ότι το δάνειο για τις αποζημιώσεις μπορεί να εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία, υπό την έννοια πως θα εφαρμοζόταν μια προηγούμενη δέσμευση για στήριξη της Ουκρανίας.
«Αυτό θα αποτελούσε μια νομική υπέρβαση», τόνισε ο Ντε Βέβερ, σημειώνοντας ότι μια αβέβαιη νομική βάση, η οποία θα μπορούσε να ακυρωθεί από το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης, μπορεί να οδηγήσει σε «ένα σύμπαν προβλημάτων».
Μερτς: Τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία είναι η μόνη ρεαλιστική λύση11:45:27
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εμφανίστηκε αισιόδοξος στην έναρξη της συνόδου κορυφής σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη μελλοντική χρηματοδότηση της Ουκρανίας.
Μένει να φανεί αν θα είναι το ίδιο αισιόδοξος σε 16 ώρες από τώρα.
«Η εντύπωσή μου είναι ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση […] Βρισκόμαστε μπροστά σε μια επιλογή: ευρωπαϊκό χρέος ή ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία», είπε ο Μερτς, προσθέτοντας ότι δεν βλέπει «καλύτερη επιλογή» από τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων.
Από γερμανικής πλευράς, η λύση με τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία θεωρείται η μόνη ρεαλιστική, καθώς το Βερολίνο δεν επιθυμεί να συζητηθεί η κοινή έκδοση χρέους της ΕΕ.
Κάγια Κάλλας: Ομοφωνία ή no deal11:42:11
Η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ δήλωσε ότι το Βέλγιο πρέπει να συμφωνήσει με τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, διαφορετικά η διαδικασία δεν θα προχωρήσει, παρά την πίεση ορισμένων χωρών να εγκρίνουν το σχέδιο με ειδική πλειοψηφία.
«Δεν νομίζω ότι θα προχωρήσουμε χωρίς να συναινεί το Βέλγιο», είπε, καθώς αρκετές χώρες μέλη της ΕΕ έχουν δηλώσει ότι θα υπογράψουν το σχέδιο μόνο εάν το Βέλγιο το εγκρίνει.
Μια ψηφοφορία, με ειδική πλειοψηφία, η οποία ουσιαστικά θα παρακάμπτει το Βέλγιο, θα απαιτούσε τουλάχιστον 15 από τις 27 χώρες να δώσουν το πράσινο φως, αντιπροσωπεύοντας τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού της ΕΕ.
«Συμφωνώ με τον Μερτς, είναι 50/50», πρόσθεσε η Κάλλας, αναφερόμενη στις πιθανότητες που έδωσε ο Γερμανός καγκελάριος για την έγκριση του δανείου σήμερα.