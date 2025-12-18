«Χρήματα σήμερα ή αίμα αύριο»: Η ΕΕ αποφασίζει για τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια και ο Πούτιν απειλεί με αντίποινα - Liveblog οι εξελίξεις

Η τύχη της Ουκρανίας, αλλά και της ίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίζεται σήμερα στις Βρυξέλλες. «Ο Πούτιν στοιχηματίζει ότι θα αποτύχουμε».

Υπό την πίεση της διοίκησης Τραμπ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται σήμερα στην πιο «κρίσιμη σύνοδο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία» σε μια προσπάθεια να έρθουν σε συμφωνία για τον τρόπο χρηματοδότησης του Κιέβου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΝΤ, οι συνολικές ανάγκες της Ουκρανίας κατά την περίοδο 2026-2027 θα ανέλθουν σε 135,7 δισεκ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει δύο βασικές επιλογές, που καλύπτουν περίπου τα δύο τρίτα του απαιτούμενου ποσού, δηλαδή 90 δισ. ευρώ.

Η πρώτη αφορά κοινό δανεισμό της ΕΕ, με εγγύηση τον κοινοτικό προϋπολογισμό - λύση που απαιτεί ομοφωνία και συναντά ισχυρές αντιστάσεις από κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων η Γερμανία.

Η δεύτερη επιλογή είναι το λεγόμενο «δάνειο επανορθώσεων», με αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ. Πρόκειται για λύση που θα μπορούσε να εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία και δεν επιβαρύνει άμεσα τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Ωστόσο η επιβολή του δανείου αποζημιώσεων αγνοώντας τις αντιρρήσεις ορισμένων χωρών απειλεί να βυθίσει την Ένωση σε πραγματική κρίση, εντείνοντας τον διχασμό σε ένα ήδη κατακερματισμένο μπλοκ.

Η σημερινή Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη από την πολυήμερη «μαραθώνια» συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

