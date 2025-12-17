Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην πρόσβαση των καταναλωτών σε δεδομένα κατανάλωσης σε «σχεδόν πραγματικό χρόνο».

Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και αξιοποίησης των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας φέρνει η απόφαση Ε-283/2025 της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, η οποία προσαρμόζει τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και το Εγχειρίδιο Μετρητών ενόψει της εφαρμογής της δυναμικής τιμολόγησης. Στο επίκεντρο των νέων ρυθμίσεων βρίσκονται οι «έξυπνοι» μετρητές και οι τεχνικές προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τιμολογούνται με βάση την πραγματική χρονική εξέλιξη της κατανάλωσής τους.

Με το νέο πλαίσιο ξεκαθαρίζεται ότι όλοι οι τηλεμετρούμενοι μετρητές χαρακτηρίζονται πλέον ρητά ως «ωριαίοι», καθώς έχουν τη δυνατότητα καταγραφής κατανάλωσης τουλάχιστον ανά 15 λεπτά. Ωστόσο, μόνο ένα μέρος αυτών μπορεί σήμερα να υποστηρίξει πλήρως τη δυναμική τιμολόγηση, καθώς απαιτείται η παροχή πιστοποιημένων μετρητικών δεδομένων με αυτή τη χρονική ανάλυση προς τους προμηθευτές. Για τον λόγο αυτό θεσμοθετείται ειδικό Μητρώο Παροχών με Πιστοποιημένα Μετρητικά Δεδομένα, στο οποίο εντάσσονται οι παροχές που πληρούν τις τεχνικές προϋποθέσεις και μπορούν να συμμετέχουν άμεσα στα νέα τιμολόγια.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην πρόσβαση των καταναλωτών σε δεδομένα κατανάλωσης σε «σχεδόν πραγματικό χρόνο». Η απόφαση αποσαφηνίζει ότι αυτή η δυνατότητα εξαρτάται από τον τύπο του μετρητή. Οι νεότεροι έξυπνοι μετρητές, που διαθέτουν τυποποιημένη θύρα H1, μπορούν να παρέχουν τέτοια δεδομένα, εφόσον ο καταναλωτής το ζητήσει και εγκατασταθεί ο κατάλληλος πρόσθετος εξοπλισμός. Αντίθετα, παλαιότεροι μετρητές χαμηλής τάσης που είχαν εγκατασταθεί πριν από την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας δεν διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές δυνατότητες και δεν μπορούν να προσφέρουν πρόσβαση σε δεδομένα πραγματικού χρόνου.

Παράλληλα, δεν προβλέπεται άμεση ή υποχρεωτική αντικατάσταση των παλαιών μετρητών. Η ΡΑΑΕΥ αναγνωρίζει τους περιορισμούς των υφιστάμενων συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ και εισάγει μεταβατικές διατάξεις, ώστε η αναβάθμιση των υποδομών και η επέκταση των δυνατοτήτων των μετρητών να γίνει σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σαφές και ρεαλιστικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο οι νέες τεχνολογίες μέτρησης θα αξιοποιηθούν προοδευτικά, επιτρέποντας στους καταναλωτές να έχουν καλύτερη εικόνα της κατανάλωσής τους και, μελλοντικά, να επωφεληθούν από τη δυναμική τιμολόγηση.