Τέταρτο κόμμα η Ελληνική Λύση με 8%, σταθερό στο 7% το ΚΚΕ 7% και ΣΥΡΙΖΑ (5,5%) σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Το αγροτικό, το κόμμα Τσίπρα αλλά και την πρόθεση ψήφου καταγράφει μεταξύ άλλων λίγο πριν την εκπνοή του χρόνιου η δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης το σαρωτικό 79% των πολιτών συμφωνούν με τους λόγους διαμαρτυρίας των αγροτών, 28% συμφωνούν σε όλα, 27% στα περισσότερα και 24% σε κάποια. Αντίθετη άποψη έχει το 12%.

Σε σχέση με το πολιτικό υπόβαθρο των ερωτηθέντων, τα μεγαλύτερα ποσοστά που συμφωνούν καταγράφουν ο ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας ΚΚΕ ενώ ακόμα και 15% των ψηφοφόρων της ΝΔ συμφωνούν με τα αιτήματα των αγροτών.

Μοιρασμένες είναι οι απόψεις για τα μπλόκα με το 48% να συμφωνεί και το 45% να αντιτίθεται.

Θετική αύρα των ερωτηθέντων στο κόμμα Τσίπρα αλλά εν αναμονή των προσώπων που θα τον πλαισιώνουν καταγράφουν τα στοιχεία της δημοσκόπησης της Pulse. Ποσοστό 11% κρίνουν θετικά το ενδεχόμενο ενός κόμματος Τσίπρα, μειωμένο από το 14% της προηγούμενης δημοσκόπησης, ενώ το 37% αντιμετωπίζει το θέμα αρνητικά, ποσοστό αυξημένο κατά 3 μονάδες από την προηγούμενη δημοσκόπηση, αντίστοιχα.

Η υποχώρηση οφείλεται σε όσα μεσολάβησαν και με την παρουσίαση του βιβλίου.

Στο ερώτημα της συμπερίληψης παλιών στελεχών και πριν τις διασπάσεις στο νέο κόμμα Τσίπρα, οι ερωτηθέντες απαντούν με ποσοστό 29% «κάποια ναι, κάποια όχι» ενώ το 22% δεν θέλει επιστροφή των παλιών στελεχών ενώ το 3% θέλει ολική επαναφορά.

Στο ερώτημα της συμπερίληψης παλιών στελεχών στο νέο κόμμα Τσίπρα, οι ερωτηθέντες που αντιμετωπίζουν θετικά τη δημιουργία κόμματος, απαντούν μοιρασμένα με ποσοστό 46% να λέει «μερικά ναι, μερικά όχι» ενώ το 20% θέλει επιστροφή των περισσότερων στελεχών. Αντίθετα το 19% θέλει λίγα από τα παλιά στελέχη.

Μόλις το 5% είναι θετικό στο ενδεχόμενο ενός κόμματος Σαμαρά ενώ αντίστροφα το 35% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Η προοπτική για το μέλλον είναι το κυρίαρχο συναίσθημα στους πολίτες συγκεντρώνοντας ποσοστό της τάξης του 50% ενώ ακολουθεί η ανησυχία με 22% και ο θυμός με 11%. Πιο χαμηλά έρχεται η επιβράβευση για τα σωστά που θα γίνουν ως λόγος επιλογής για το επόμενο κόμμα που θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι στις εκλογές με 9%.

Προβάδισμα αλλά απώλεια μίας μονάδας καταγράφει η Νέα δημοκρατία με 23,5% ενώ αντίστοιχη πορεία καταγράφει και το ΠΑΣΟΚ με 11%. Ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 9%, με 8% η Ελληνική Λύση, με 7% το ΚΚΕ και με 5,5% ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο 3% βρίσκεται η Φωνή Λογικής και στο 2,5% το ΜέΡΑ25.

Στο 2% παραμένουν η Νίκη, το Κίνημα Δημοκρατίας ενώ απώλεια μισής μονάδας καταγράφει η Νέα Αριστερά που βρίσκεται στο 1,5%.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29%, το ΠΑΣΟΚ 13,5% και τρίτο κόμμα η Πλεύση Ελευθερίας με 11% Μία μόλις μονάδα πιο χαμηλά ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 10%, το ΚΚΕ που συγκεντρώνει 8,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 6,5% και η Φωνή Λογικής στο 3,5%. Ποσοστό της τάξης του 3% συγκεντρώνει το ΜέΡΑ25 ενώ από 2,5% καταγράφουν η Νίκη και Κίνημα Δημοκρατίας αντίστοιχα, και 2% η Νέα Αριστερά και 1% οι Σπαρτιάτες.



