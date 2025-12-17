Ο δημοσιογράφος δήλωσε ότι θα ξεκινήσει και στην Ελλάδα νομική διαδικασία εναντίον του Νίκου Παππά.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος δήλωσε ότι θα καταθέσει αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του Νίκου Παππά, γιατί «αποδείχθηκε επικίνδυνος», επειδή δεν μπορεί να διαχειριστεί τον θυμό του και περιέγραψε το συμβάν στο Στρασβούργο, που οδήγησε στην αποβολή του 35χρονου από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τις κινήσεις για διαγραφή από το κόμμα του.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη μήνυση σε βάρος του Νίκου Παππά που κατέθεσε στη Γαλλία, ο δημοσιογράφος τόνισε ότι θα ξεκινήσει και στην Ελλάδα νομική διαδικασία εναντίον του ευρωβουλευτή.

«Πρώτα από όλα θα ζητήσω ασφαλιστικά μέτρα, δεν θέλω ποτέ να με ξαναπλησιάσει. Γιατί αποδείχθηκε ότι ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος και δεν μπορεί να κουμαντάρει σε καμία περίπτωση ούτε τον θυμό του, ούτε την οργή του. Συναισθήματα που εν προκειμένω είναι αδικαιολόγητα, δεν είχαμε κάποιον τσακωμό, δεν λογομαχήσαμε γιατί. Που και πάλι δεν θα δικαιολογούνταν η χειροδικία», δήλωσε ο Νίκος Γιαννόπουλος στο Action24.

Ο δημοσιογράφος τόνισε ότι υπήρχαν μάρτυρες στο περιστατικό, που συνέβη σε μπαρ στο Στρασβούργο το βράδυ της Τρίτης, υπογράμμισε ότι ο Νίκος Παππάς παραδέχθηκε ενώπιον άλλων ότι τον χτύπησε, ενώ κάλεσε τον ευρωβουλευτή να σταματήσει να προβαίνει «σε τέτοιου είδους, τουλάχιστον, προκλητικές» ενέργειες. «Αλλά εγώ δεν μπορώ να σταματήσω τον νομικό αγώνα τον οποίο άρχισα και θα πάμε μέχρι τέλους, για να του αποδείξω ότι δεν μπορεί κανένας να κάνει ότι του καπνίσει σε αυτή την ήπειρο», ξεκαθάρισε.

Γιαννόπουλος: Ένιωσα δύο πολύ ισχυρά χτυπήματα, έπεσα κάτω

«Ήμασταν με συναδέλφους σε ένα εστιατόριο-μπαρ στο Στρασβούργο και μετά από ένα μισάωρο εμφανίστηκε ο Παππάς με τη δική του παρέα. Θέλησα να φύγω κάποια στιγμή, πέρασα από δίπλα του και διαπιστώνω έκπληκτος ότι κάποιος μου βάζει μια τρικλοποδιά. Γυρίζω πίσω να δω τι γίνεται και διαπιστώνω ότι το είχε κάνει ο συγκεκριμένος, ο οποίος ισχυριζόταν ότι τον πάτησα, κάτι αστείες δικαιολογίες που δεν χρησιμοποιούν ούτε παιδιά 12 χρόνων και του λέω “μην τολμήσεις να με ξανακουμπήσεις κτλ.”. Μου λέει “πάμε έξω να λογαριαστούμε”», είπε αρχικά ο Νίκος Γιαννόπουλος, περιγράφοντας τι συνέβη στο Στρασβούργο.

«Δεν πίστεψα ποτέ πραγματικά ότι αυτός ο άνθρωπος θα με χτυπήσει. Του λέω “πάμε έξω, εγώ έτσι κι αλλιώς θα φύγω, εσύ κάνε ό,τι καταλαβαίνεις”. Και όταν περάσαμε το κατώφλι της πόρτας, νιώθω δυο πολύ ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, τα οποία με ανάγκασαν να πέσω κάτω, γιατί ο Νίκος Παππάς είναι πολύ χειροδύναμο παιδί. Του λέω “Τι κάνεις; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής. Τι ακριβώς κάνεις;”. Ευτυχώς επέστρεψα στην αίθουσα, ενημέρωσα τους συναδέλφους για το τι είχε γίνει. Βγήκαμε όλοι μαζί έξω και εκεί ο Νίκος Παππάς άρχισε λίγο να το ξανασκέφτεται, να γίνεται απολογητικός, αφού με είχε “λούσει” βέβαια με διάφορα περίεργα και διάφορα κοσμητικά επίθετα. Μου έλεγε “πώς είσαι έτσι”, σχολίαζε την εμφάνισή μου», συνέχισε.

«Το χτύπημα ήταν πραγματικά αναίτιο, δεν τον είχα πειράξει ποτέ. Δεν είχα καμία επαφή μαζί του τα τελευταία επτά χρόνια, όταν έφυγα από το αθλητικό ρεπορτάζ. Οπότε ακόμα και τώρα δεν καταλαβαίνω ποιο ήταν το πρόβλημα», σημείωσε ο δημοσιογράφος.

«Όταν βγήκαμε όλοι μαζί έξω, ήρθαν οι συνάδελφοι και οι συνεργάτες του, είπε ότι πράγματι “παραφέρθηκα και τον χτύπησα”. Το παραδέχτηκε μπροστά σε όλον τον κόσμο. Δεν έχει κάτι να μου πει, δεν μπορεί να υπερασπιστεί πρακτικά και αποτελεσματικά τον εαυτό του, αλλά δεν καταλαβαίνω ακόμα και τώρα γιατί το έκανε, τι ακριβώς συμβαίνει μέσα σε αυτό το μυαλό. Θα ήθελα ακόμα και τώρα, έστω και την ύστατη ώρα, όχι να μου ζητήσει συγγνώμη, δεν έχω καμία τέτοια απαίτηση, θα ήθελα ο ίδιος να βελτιώσει τη συμπεριφορά του, γιατί ακόμα και τώρα που τον διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει εν ενεργεία ευρωβουλευτής. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στο ευρωκοινοβούλιο», υπογράμμισε.

«Έστειλε μηνύματα που τα διέγραψε»

Ο Νίκος Γιαννόπουλος ανέφερε ακόμα ότι αργά το βράδυ της Τρίτης, αφού επέστρεψε στο ξενοδοχείο του στο Στρασβούργο - όπου μένει και ο Νίκος Παππάς- ο ευρωβουλευτής του έστειλε 2-3 μηνύματα στο WhatsApp, «για να απολογηθεί, όπως έγραψε και μετά από τρία λεπτά τα έσβησε. Αυτά είναι καταγεγραμμένα, όπως έχω κρατήσει και τις συνεχείς κλήσεις που έκανε χθες, πάνω από 6 κλήσεις. Προφανώς ήθελε να απολογηθεί, να ζητήσει συγγνώμη».

Ο δημοσιογράφος εξήγησε ότι «στην κατάσταση που ήμουν δεν μπορούσα και ήθελα σε καμία περίπτωση να τον ακούσω, και διευκρινίζω ότι ούτε τώρα θέλω να τον ακούσω. Θα τον δω, εάν τον δω, εδώ στην αίθουσα του δικαστηρίου εδώ στο Στρασβούργο, όταν γίνει η δίκη και στην Ελλάδα όταν θα έρθει η ώρα να γίνει η δίκη. Τον παρακαλώ, να μην ξαναεμφανιστεί ποτέ μπροστά μου, ούτε εγώ θα εμφανιστώ μπροστά του».

Ο Νίκος Γιαννόπουλος τόνισε πως είχε την υποχρέωση «να τον καταγγείλω στη γαλλική αστυνομία και πράγματι πήγαμε σήμερα στην αστυνομική διεύθυνση Αλσατίας και μου πήραν μια κατάθεση περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά που περιγράφω το περιστατικό και έχει κινηθεί η διαδικασία εναντίον του στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Αυτή την ώρα που μιλάμε, για το τυπικό τουλάχιστον, αναζητείται από τις αρχές».

Τέλος, ευχαρίστησε όσους επικοινώνησαν μαζί του, ανάμεσά τους ο Σωκράτης Φάμελλος. «Παρ’ όλα αυτά, δεν φτάνει. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσει και ο ίδιος ο ευρωβουλευτής- που είναι στα 36 του πλέον, σπουδάζει νομικά- ότι τέτοιους είδους συμπεριφορές δεν είναι αποδεκτές όχι για έναν ευρωβουλευτή, αλλά για έναν κοινό πολίτη», κατέληξε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df0pd9ca47qh?integrationId=40599y14juihe6ly}