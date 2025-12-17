Όσα αναφέρει στη μήνυσή του ο Νίκος Γιαννόπουλος, μετά την επίθεση που δέχτηκε από τον Νίκο Παππά.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος, δημοσιογράφος του News247.gr, δέχτηκε χθες το βράδυ στο Στρασβούργο μια αναίτια επίθεση από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά.

Το περιστατικό συνέβη σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, το βράδυ της Τρίτης περίπου στις 23:30 τοπική ώρα. Στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής.

Ο δημοσιογράφος ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν και εκεί ξεκίνησαν όλα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στη μήνυσή του

Ο ευρωβουλευτής, καθώς περνούσε από δίπλα του, ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε του… έβαλε τρικλοποδιά. Ο Νίκος Γιαννόπουλος έκπληκτος, του ζήτησε τον λόγο λέγοντας του «μη με ξανά ακουμπήσεις».

Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής είπε στον Ν. Γιαννόπουλο να «βγουν έξω να λογαριαστούν».

Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος παρά το σοκ και τον πόνο (διότι μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για χτύπημα από έναν πρώην αθλητή ύψους 1.97) του απευθύνθηκε φωνάζοντας του «τι κάνεις εκεί; είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής».

«Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;» ήταν η απάντηση του ευρωβουλευτή.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος επέστρεψε στο μπαρ χτυπημένος για να ενημερώσει τους άλλους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.

Στη συνέχεια βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ (ο παθών, δημοσιογράφοι και ο Ν. Παππάς με συνεργάτες του). Ο Νίκος Παππάς έκανε υποτιμητικά σχόλια εναντίον του θύματος με τον δημοσιογράφο να απομακρύνεται με συνάδελφό του και να επιστρέφει στο ξενοδοχείο του.

Μετά τα μεσάνυχτα ο Νίκος Γιαννόπουλος δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο συνεχείς κλήσεις από το τηλέφωνο του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, καθώς και δύο απολογητικά μηνύματα στο Whatsapp, στα οποία ουδέποτε απάντησε.

Σήμερα 17 Δεκεμβρίου, ο Νίκος Γιαννόπουλος, υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο και περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό στον αστυνομικό, που του πήρε κατάθεση.

Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πλέον ο Νίκος Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του.