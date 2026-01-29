Ο εκπρόσωπος του στρατού υπενθύμισε πως πολλές αμερικανικές βάσεις στην περιοχή βρίσκονται εντός εμβέλειας ιρανικών πυραύλων.

Το Ιράν έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής, διαμηνύοντας ότι δεν θα μείνει αδρανές σε περίπτωση επίθεσης. Ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων προειδοποίησε ότι η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι «αμέσως», υπενθυμίζοντας πως «πολλές» αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται εντός της εμβέλειας των ιρανικών πυραυλικών συστημάτων.

Ο ταξίαρχος Μοχαμάντ Ακραμινιά αναφέρθηκε επίσης στα «σοβαρά τρωτά σημεία» των αμερικανικών αεροπλανοφόρων, λίγες ημέρες μετά την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου «Αβραάμ Λίνκολν» στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, στα ανοιχτά του Ιράν, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

{https://x.com/DI313_/status/2016962081401295284}

Παράλληλα, σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής φαίνεται να θέτει τη χώρα του σύμφωνα με τις σημερινές δηλώσεις του ο αντιπροέδρος Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ, εν μέσω κλιμακούμενων σεναρίων για ενδεχόμενη αμερικανική στρατιωτική επέμβαση.

«Σήμερα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας ωστόσο να ξεκαθαρίσει ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την έναρξη σύγκρουσης. Παρά τη διευκρίνιση αυτή, το μήνυμα αποτροπής ήταν σαφές, καθώς υπογράμμισε ότι «Εάν ο πόλεμος μας επιβληθεί, θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας με ισχύ».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι δηλώσεις Αρέφ έρχονται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία για το Ιράν, την ώρα που στο εσωτερικό της χώρας συνεχίζεται η σκληρή καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, με διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις να καταγγέλλουν χιλιάδες νεκρούς και μαζικές συλλήψεις σε μυστικά κέντρα κράτησης.

Έκκληση για διάλογο κάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ

Έκκληση για ενίσχυση του διαλόγου με το Ιράν απηύθυνε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, προκειμένου να αποτραπεί μια κρίση με «καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή».

Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου από την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αναφέρθηκε και στην εσωτερική κατάσταση στο Ιράν, σημειώνοντας: «Καταδικάσαμε σθεναρά τη φρικτή καταστολή που έλαβε χώρα στο Ιράν».

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανησυχία του διεθνούς οργανισμού για τις εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας ότι «Παρακολουθούμε με ανησυχία τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτιμάμε πως είναι σημαντικό να καθιερωθεί ένας διάλογος προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία, ιδίως στο θέμα των πυρηνικών και να αποφευχθεί, με αυτόν τον τρόπο, μια κρίση που θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή».